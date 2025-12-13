El PSOE Teruel acusa a Azcón de "romper la tradición negociadora aragonesa"

El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha acusado a Jorge Azcón de acabar con una de las principales peculiaridades de Aragón, "la capacidad negociadora de todos los grupos", en una tierra "que nunca ha tenido mayorías absolutas" y que se ha identificado "con el acuerdo y el diálogo", apostando por "la inestabilidad" con una convocatoria de elecciones anticipadas "que nada beneficia a todos los aragoneses y aragonesas". Guía ha calificado de "capricho" una convocatoria que responde, ha dicho, "exclusivamente al interés personal y partidista de Jorge Azcón, que no piensa en ningún momento en los aragoneses".

"Solo piensa en él, es una decisión egoísta", ha afirmado Guía sobre el presidente popular al que ha afeado también el tono "prepotente y chulesco" que exhibió en el último pleno de las Cortes. "El PP de Aragón, con el señor Azcón al frente, lo que está demostrando es que no tiene capacidad negociadora con absolutamente nadie. Pero bueno, es responsabilidad suya convocar elecciones, nosotros vamos a ir a por todas y con todo, porque creemos que los ciudadanos de Aragón, en este periodo de dos años y cuatro meses se han dado cuenta de la política privatizadora y de recortes del PP", ha apuntado Guía.

Desde el comité provincial de los socialistas turolenses, que se ha celebrado este sábado en la localidad de Escucha, el secretario general ha destacado que el PSOE ha actuado "como un partido responsable en la oposición", brindándose a apoyar el techo de gasto para que se tramitaran unos presupuestos "centrados y basados en la defensa de los servicios públicos o de la vivienda pública que, finalmente, han resultado "ser otra mentira de este gobierno del humo y del paripé".

"Han prometido mucho pero han mentido en todo hasta el final", ha dicho Guía exigiendo a Azcón "que explique a los aragoneses por qué adelanta realmente las elecciones cuando el PSOE le ofrecía una alternativa a la ultraderecha y un marco común frente al extremismo".

El secretario general de los socialistas turolenses ha explicado que el máximo órgano entre congresos, "convocado antes de los acontecimientos de esta semana", "nos viene de perlas para tratar la actual situación política, escuchar a los representantes de la militancia, cómo afrontar estas elecciones y salir todos unidos y con fuerza ante este período electoral, un periodo de inestabilidad absoluta que va a provocar que el 2026 vuelva a ser un año en blanco para los intereses de los ciudadanos de Aragón".

Contundencia contra el machismo

El Comité Provincial, al que ha precedido una reunión de la ejecutiva, ha aprobado cinco propuestas de resolución con las que quieren marcar su posición en temas que destacan en el debate público y tienen especial interés en la provincia, como es el compromiso con las ayudas al funcionamiento que ya reciben las empresas de la provincia desde el Gobierno de España, la defensa de los servicios públicos, especialmente de la sanidad en el medio rural, el rechazo a la propuesta de la Comisión Europea sobre la Política Agraria Común en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, impulsar actuaciones para favorecer la protección del patrimonio y el rechazo rotundo a todas las actitudes machistas.

Esta última ha sido presentada por Juventudes Socialistas, y exige "tolerancia cero frente al machismo" y condena "rotundamente" cualquier comportamiento vejatorio hacia las mujeres y actuar "con contundencia", "detectando, señalando y combatiendo el ejercicio del poder machista por cotidiano, minúsculo y normalizado que sea".

Sobre las ayudas al funcionamiento para las empresas en la provincia de Teruel, el PSOE "reafirma el apoyo firme e inequívoco como elemento de mejora de la competitividad de nuestro tejido empresarial", reconociendo el compromiso y el liderazgo del partido en su implementación y subrayando "su impacto positivo y su papel crucial en la lucha contra la despoblación". Al mismo tiempo, critican "la utilización partidista y con información sesgada de algunas fuerzas políticas sobre estas ayudas" que, como ha vuelto a insistir el secretario general de los socialistas turolenses, "ya se están aplicando gracias a los gobiernos socialistas y han supuesto más de 40 millones de euros de ahorro a las empresas de la provincia".

"Desde que comenzaron a aplicarse, las ayudas al funcionamiento de las empresas se han multiplicado por 28, pasando de 38.000 euros al mes a casi de 1'5 millones en septiembre de 2025" ha aclarado Guía destacando que estas ayudas "no pueden actuar de manera aislada". "El reto demográfico debe ir acompañado de la existencia de servicios públicos accesibles y garantizados en todo el territorio: educación pública, sanidad pública, transporte público*" ha dicho.

Precisamente otra de las propuestas de resolución hace referencia a la defensa de la sanidad pública y pide al Gobierno de Azcón "que deje de poner excusas y ataje el problema de las plazas de difícil cobertura con políticas atractivas para los profesionales y deje de hacer parches, dote de mayores recursos a la sanidad turolense y asegure una atención continuada".

Además, la propuesta de resolución pide "agilizar las aperturas completas tanto del nuevo hospital de Teruel como el de Alcañiz, que mejoren la situación de los consultorios médicos locales y que doten a Calamocha de un centro de salud acorde a las necesidades demandadas".

La Política Agraria Común (PAC) y los planes anunciados por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 es el objeto de una propuesta que pide rechazar los recortes que llegan desde el Partido Popular europeo y "garantizar recursos suficientes ni instrumentos específicos para la sostenibilidad de las explotaciones de la provincia de Teruel y el desarrollo de políticas positivas para el medio rural y frente a la despoblación".

La propuesta insta también a que la PAC mantenga un presupuesto propio y dimensionado adecuadamente, conserve la estructura tradicional de ayudas por superficie, atienda a la peculiaridad de la agricultura mediterránea, cree mecanismos de gestión de riesgos y respete la soberanía alimentaria. El Comité provincial también ha aprobado una propuesta que posiciona al PSOE Teruel como avanzado en el impulso de políticas "que faciliten, reconozcan y fomenten la conservación del patrimonio provincial".

Por ello instan a promover medidas de bonificación o deducción fiscal dirigido a las personas propietarias de bienes patrimoniales catalogados o declarados de especial interés, con el objetivo de compensar los costes derivados de su conservación, mantenimiento o restauración, o aplicables a intervenciones de conservación, rehabilitación o mejora realizadas en bienes patrimoniales, así como a los gastos necesarios para garantizar su preservación.