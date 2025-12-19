La cirugía robótica ya es una realidad en el Hospital Obispo Polanco de Teruel: estas han sido las dos primeras operaciones

La cirugía robótica ya está en marcha en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, donde se han realizado dos operaciones. Además, a lo largo de estos últimos días se llevarán a cabo otras intervenciones, a cargo del equipo de Cirugía General y Aparato Digestivo y después se incorporará esta tecnología los servicios de Ginecología y Urología.

Las dos primeras intervenciones realizadas con el robot Versius fueron una cirugía oncológica de colon y una cirugía de vesícula. Para este viernes, ya está programada una intervención de hernia de hiato y antes de finalizar el año se van a realizar una operación consistente en una limpieza ganglionar en recaídas de cáncer ginecológico, una operación vesícula y una cirugía abdominal de reconstrucción de estómago, han avanzado desde el Departamento de Sanidad.

El jefe de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, el doctor José Noguera Aguilar, ha expresado la satisfacción del equipo: "Es un día de enorme alegría para todo nuestro equipo. La robótica era algo que estábamos esperando y hoy ya es una realidad en nuestro hospital y en nuestra ciudad".

Para el especialista, "la cirugía robótica nos aporta un nivel superior de calidad" y procedimientos oncológicos, donde es fundamental una limpieza ganglionar precisa y la preservación de nervios, el beneficio para el paciente es muy notable.

Noguera ha indicado que en la planificación quirúrgica se ha querido "diversificar los procedimientos para adquirir la mayor experiencia posible y ofrecer a nuestros pacientes la mejor atención".

"No todos los casos son candidatos a cirugía robótica, pero estudiamos cada situación de forma individual para poder hacer el abordaje más adecuado", ha añadido.

Un centro pequeño

Para la supervisora de Enfermería del Bloque Quirúrgico, María Teresa Tolos Marín, "la llegada de esta tecnología tan avanzada a nuestro hospital, que es un centro pequeño, ha supuesto una gran alegría y ha tenido un gran impacto en positivo". Ha subrayado que "tenemos un equipo joven de profesionales de Enfermería que se implican para aprender nuevas técnicas y mejorar la asistencia".

Asimismo, la incorporación de la cirugía robótica refuerza el compromiso del Hospital de Teruel con la innovación y la calidad asistencial, anticipando además la puesta en marcha de esta tecnología en el futuro hospital de la ciudad.

La cirugía robótica ofrece una magnificación de la imagen y una precisión en los movimientos que permiten trabajar con mayor meticulosidad. Esto se traduce en una limpieza más completa de las estructuras afectadas en la cirugía oncológica, lo que supone un extra de beneficio en supervivencia desde el mismo día de la intervención.

El robot Versius, desarrollado por la empresa británica CMR Surgical y distribuido en España por MBA Surgical Empowerment, es el segundo robot quirúrgico de tejidos blandos más utilizados en el mundo. En el ámbito internacional, ya se han realizado más de 40.000 procedimientos con este sistema y sus resultados respaldan su seguridad, eficacia y capacidad para mejorar los tiempos de recuperación de los pacientes.