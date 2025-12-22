Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es la nueva imagen corporativa del Aeropuerto de Teruel: una muestra de crecimiento y consolidación

Actualmente, las 15 empresas instaladas en el Aeropuerto de Teruel generan alrededor de 850 empleos directos y unos 1.700 indirectos, con un impacto económico anual estimado en 60 millones de euros en la provincia y su entorno

Teruel

El Aeropuerto de Teruel ha aprobado una actualización de su imagen corporativa con el objetivo de adaptarla al momento de crecimiento y consolidación que atraviesa esta infraestructura aeroportuaria.

El cambio, que deja atrás la denominación Plata, busca dotar al aeropuerto de una identidad más coherente con su actual dimensión operativa y con su vinculación territorial, ha señalado el Gobierno de Aragón.

El Consejo Rector ha dado luz verde a esta renovación al considerar que la evolución de la marca acompaña el desarrollo experimentado por el aeropuerto en los últimos años, tanto en actividad industrial como en generación de empleo.

Desde el organismo gestor han señalado que la nueva imagen responde a una etapa marcada por la ampliación de instalaciones y la diversificación de actividades vinculadas al sector aeronáutico y aeroespacial.

La nueva identidad visual se articula en torno a un logotipo basado en las letras A y T, correspondientes al acrónimo de Aeropuerto de Teruel, una imagen que se incorporará de forma progresiva a la documentación institucional y a los elementos físicos del recinto.

El cambio de marca coincide con el avance de varios proyectos de infraestructuras: la ampliación de la campa de estacionamiento de aeronaves en su fase V, con capacidad para entre 70 y 140 aviones según su tamaño; la ampliación de la sede del aeropuerto; la construcción de un segundo hangar de IAC; y el desarrollo del nuevo polígono PIGA, donde se urbaniza la parcela de la empresa AIR.

Asimismo, continúa la construcción del gran hangar y nave de producción de dirigibles estratosféricos, cuyas estructuras ya son visibles y cuya finalización está prevista para diciembre de 2026.

Actualmente, las 15 empresas instaladas en el Aeropuerto de Teruel generan alrededor de 850 empleos directos y unos 1.700 indirectos, con un impacto económico anual estimado en 60 millones de euros en la provincia y su entorno.

