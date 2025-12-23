Las Bodas de Isabel de Segura de Teruel ya cuentan con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional
La recreación histórico-legendaria conmemora la trágica historia de los Amantes de Teruel, enraizada en la identidad cultural local, y consigue que ciudadanos y visitantes vivan un ambiente plenamente medieval, festivo y cultural
La celebración de Las Bodas de Isabel de Segura, en la ciudad de Teruel, ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional que otorga la Secretaría de Estado de Turismo, una vez que la solicitud presentada por el ayuntamiento de este municipio cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones.
Esta recreación histórico-legendaria conmemora la trágica historia de los Amantes de Teruel y cumplirá 30 ediciones el próximo año 2026. Se trata de una historia de amor del siglo XIII profundamente enraizada en la identidad cultural local, que consigue que ciudadanos y visitantes vivan la ciudad inmersa en un ambiente plenamente medieval, festivo y cultural.
La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, ha destacado de este reconocimiento que la celebración de Las Bodas de Isabel de Segura “forma parte de la herencia cultural de esta ciudad, por su antigüedad y continuidad en el tiempo, y especialmente por su arraigo entre los turolenses, que participan activamente en la misma y le otorgan un mayor atractivo turístico”.
En febrero de 1997 nació la primera edición de esta fiesta, y el número de participantes y visitantes creció rápidamente con cada edición. El diseño original se fue enriqueciendo, eran casi 80 grupos organizados con personalidad “medieval”, que en la actualidad ya son más de 150.
En 2005 nacieron las asociaciones culturales que más adelante formarían la Federación de Grupos de las Bodas. El Ayuntamiento de Teruel creó en 2006 una fundación que organizara la fiesta de Las Bodas de Isabel de Segura con la participación de Caja Rural de Teruel, Confederación Empresarial de Teruel. Más adelante se integró como miembro del patronato la Federación de Grupos y, en 2015, el Gobierno de Aragón.
En el año 2009 el Ayuntamiento de Teruel aprobó un calendario oficial para el evento, que coincide desde entonces con el fin de semana correspondiente al tercer viernes del mes de febrero.
Con la declaración de Las Bodas de Isabel de Segura ya son 88 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Internacional. En la comunidad de Aragón, se trata de la cuarta fiesta con esta distinción.
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: 'El valenciano auténtico te dice el pollo, el conejo y la verdura que toca
- La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
- Zaragoza vive su amanecer más especial del año: así se ha visto el solsticio de invierno en la calle Mayor
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores