La Diputación de Teruel aprueba el proyecto para restituir el puente de Vinaceite, afectado por las riadas de junio

El pleno de la Diputación de Teruel (DPT) ha ratificado la resolución de aprobación del proyecto de restitución de estribos en el puente de la carretera TE-V-1703 sobre el cauce Aguasvivas en Vinaceite, que quedó afectado por las riadas del pasado mes de junio.

En el orden del día también estaba la aprobación del convenio entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Diputación de Teruel para la gestión del servicio de teleasistencia, que recoge un incremento económico.

El proyecto para reparar el puente sobre el Aguasvivas asciende a 692.636,96, IVA incluido, y servirá como base para la solicitud de autorizaciones de obra. La licitación de las obras será carácter urgente. Contempla sustituir el material de los estribos de mampostería a hormigón armado, realizando una solera de unión de los muros del estribo empotrada en el terreno y protegida con escollera, para evitar socavaciones en caso de avenidas de carácter similar. Se han definido también las escolleras y otros elementos de protección así como las áreas de ocupación necesarias para realizar las obras.

A esto se suma el refuerzo de un talud de 200 metros de la carretera en dirección a Belchite que han generado la necesidad de ocupar terrenos públicos y privados. El pasado 16 de junio se produjeron unas tormentas torrenciales en la cabecera del río Aguasvivas que generaron la rotura y caída de uno de los estribos del puente que cruza este río en la carretera provincial TE-V-1703 a la salida del municipio de Vinaceite, en dirección a la A-1307 a Belchite, con daño incompatible con el uso del otro estribo.

Para facilitar el paso de manera temporal para uso agrícola y ganadero se realizó un badén que cruza el río en esta zona, derivando el resto del tráfico de la vía por la TE-V-1703 a Azaila y por la carretera N-232.

En cuanto al convenio sobre el servicio de teleasistencia, está dirigido a prestar el servicio a la población general y la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de teleasistencia, en las anualidades 2026 y 2027. Los usuarios potenciales son los turolenses de todas las poblaciones de la provincia, excluido el municipio de Teruel puesto que, al ser mayor de 20.000 habitantes, cuenta con competencias propias para ello.

El presupuesto global de este convenio plurianual para el periodo 2026 y 2027 asciende a la cantidad máxima estimada de 906.906 euros, de la que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se compromete a financiar, como máximo un importe de 681.906 euros y la Diputación Provincial de Teruel aportará como mínimo el resto, es decir 225.000 euros. Se establecen dos anualidades análogas, con las mismas cantidades a aportar por ambas instituciones en cada uno de los ejercicios recogidos en el convenio: 340.953 el IASS y 112.500 la DPT.

Por servicios, para los costes de atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Teleasistencia resulta un presupuesto total estimado de 360.000 euros. Para los costes de atención de personas de la población general en el Servicio de Teleasistencia, el presupuesto es de 450.000 euros. Para costes de dirección, coordinación, gestión y administración del servicio Teleasistencia para la atención de personas en situación de dependencia, con personal propio de la DPT se establecen 96.906 euros.

Desde la DPT han valorado que este convenio permite garantizar el mantenimiento de la prestación de este servicio con calidad. La institución ha apostado por su mejora, con los nuevos dispositivos que se han incorporado recientemente y que permiten ampliar las prestaciones que se ofrecen a los usuarios. Además, destacan que el convenio recoge la dedicación completa de una persona para atender este servicio desde el área de Bienestar Social.

Dentro del orden del día también se ha aprobado la aplicación del incremento de las retribuciones del personal del sector público, el reglamento por el que se regula el sistema de acción social a favor de los empleados públicos de la DPT, así como la organización de la plantilla de ayudantes de servicios internos del Museo Provincial y el cuadrante del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Teruel para 2026.

Mociones

En el apartado de mociones, se incluían cinco propuestas. La primera en debatirse ha sido la presentada por Teruel Existe para condenar cualquier manifestación de machismo, acoso sexual o comportamientos degradantes en el ámbito político. Ha salido adelante con los votos a favor del PP, PSOE, Teruel Existe y PAR.

A continuación se ha debatido otra de Teruel Existe para garantizar la cobertura médica en todos los consultorios rurales. Ha sido rechazada con los votos en contra del PP y el PAR y los votos a favor de PSOE y Teruel Existe. La tercera propuesta, también de Teruel Existe, pedía reclamar que la licitación de las rutas escolares en el medio rural se ajuste a la realidad del territorio. La propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del PP y del PAR y los votos a favor de Teruel Existe y PSOE.

Las dos últimas, de Teruel Existe y el PSOE, defendían el mantenimiento de la sede de Calamocha para realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en 2026. También han sido rechazadas con los votos en contra del PP y el PAR y el voto a favor de Teruel Existe y PSOE.