La Institución Ferial Ciudad de Teruel lanza un nuevo programa de empleo y formación en servicios de limpieza

La Institución Ferial Ciudad de Teruel ha obtenido la concesión de una subvención del INAEM para desarrollar un nuevo Programa Experiencial de Empleo y Formación denominado, Servicios de limpieza, una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante formación práctica y cualificación profesional en entornos reales de trabajo.

La subvención fue concedida en la última convocatoria del Instituto Aragonés de Empleo, resuelta y notificada el pasado 4 de diciembre. El proyecto ha sido valorado entre las 25 propuestas presentadas en la categoría de entidades sin ánimo de lucro, alcanzando el puesto número 12 por puntuación. Cuenta con una financiación de 311.764,40 euros, a los que se suman 10.000 euros de aportación municipal.

Los Programas Experienciales de Empleo y Formación son proyectos mixtos de carácter temporal que combinan empleo remunerado y formación, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas desempleadas. En este caso, el programa permitirá cursar dos certificados de profesionalidad de nivel 1: Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales y Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

El programa contará con 10 alumnos-trabajadores, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Las personas interesadas podrán preinscribirse como aspirantes al proceso de selección a través del “Mapa de recursos” de la página web del INAEM, desde el 15 de diciembre de 2025 hasta las 14:00 horas del 9 de enero de 2026.

Paralelamente, se encuentra abierto el proceso de selección para un director-docente y un docente, que deberán presentar la documentación requerida antes de las 14:00 horas del 2 de enero de 2026 por procedimiento administrativo. Las bases completas pueden consultarse en la web de la Institución Ferial Ciudad de Teruel.

La obra-servicio del programa se desarrollará en dos grandes ámbitos. Por un lado, se realizarán actuaciones de limpieza vinculadas al calendario de ferias y eventos de la Institución Ferial, como Teruel Bike Festival, Baja Aragón, Feria del Jamón, Feria de Navidad o Feria de Stocks, con tareas previas y posteriores a cada evento. Por otro, se llevarán a cabo intervenciones en numerosos espacios e instalaciones municipales, incluyendo infraestructuras viarias, equipamientos comunitarios y culturales, zonas verdes, márgenes del río Turia y distintos espacios públicos de la ciudad.

Entre los objetivos del programa se encuentran la mejora de la profesionalización y empleabilidad de personas desempleadas en el ámbito de los servicios de limpieza, dando respuesta a las demandas actuales del mercado laboral y contribuyendo a la mejora y mantenimiento del entorno urbano.

Los participantes recibirán el salario mínimo interprofesional vigente en 2026 desde el primer día. El inicio del programa está previsto para el 16 de febrero de 2026.

El concejal responsable de la Institución Ferial Ciudad de Teruel, Carlos Méndez, ha destacado que “este programa supone una doble oportunidad: por un lado, formar y dar empleo a personas desempleadas, y por otro, mejorar espacios públicos y municipales que repercuten directamente en la calidad de vida de la ciudadanía”. Asimismo, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Teruel y la Institución Ferial seguimos apostando por proyectos que combinan formación, empleo y servicio a la ciudad”.