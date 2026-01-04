Medio millar de personas formará el cortejo real de la cabalgata de Reyes en Teruel

La ciudad de Teruel volverá a iluminarse este lunes, 5 de enero, con la cabalgata de los Reyes Magos, que contará este año con un séquito real formado por medio millar de personas, 17 carrozas con música, diez grupos a pie y 40 vehículos.

Este mágico desfile comenzará a las 17.30 horas en las calles Tirso de Molina y Santa Amalia, en el barrio de San León, y lo hará en silencio para que los niños con trastornos del espectro autista (TEA) puedan disfrutar del evento sin sobresaltos, ha informado el Ayuntamiento.

Entre los 40 vehículos participantes estarán los de la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional o los Bomberos, que acompañarán a Sus Majestades de Oriente, que serán recibidos por la alcaldesa, Emma Buj, y los concejales a las 17.00 horas, a la entrada del nuevo ascensor del barrio del Carmen.

Tras la salida, el séquito real continuará su recorrido por la carretera de Alcañiz, Ronda Dámaso Torán, Ambeles, viaducto nuevo, Miguel Servet, José Torán, avenida Ruiz Jarabo, Playa de Aro, calle Barcelona, avenidas Aragón y Sagunto, para cruzar a continuación el viaducto nuevo hasta la Ronda de Ambeles.

A lo largo del desfile, se repartirán tres toneladas y media de caramelos, 25 kilos de piruletas, 60 de carbón dulce y miles de regalos que ha comprado el Consistorio turolense.

Antes, por la mañana, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán los diez barrios rurales de la ciudad, donde repartirán caramelos y presentes a los vecinos. Al día siguiente, Sus Majestades dedicarán toda la mañana a recorrer todos los centros sociosanitarios y asistenciales de la capital turolense.