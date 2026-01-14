Teruel se convierte en un aula de astronomía para estudiantes de la Universidad de Hong Kong

Estudiantes de la Universidad de Hong Kong cierran este miércoles en Teruel una estancia científica desarrollada junto al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), en la que han trabajado durante quince días en un entorno profesional de investigación astronómica y cuyos resultados presentan ante investigadores del propio centro.

La colaboración académica ha permitido que 15 alumnos y tres docentes se integren temporalmente en las dinámicas de trabajo del CEFCA, lo que ha convertido a Teruel en una extensión del campus universitario asiático.

La actividad se ha estructurado como una asignatura optativa, lo que ha reunido a estudiantes con diferentes niveles de formación y trayectorias académicas.

Una parte central del programa se ha desarrollado en Galáctica, donde una de sus salas ha funcionado como aula para sesiones teóricas y prácticas, en el que los participantes han aprendido a planificar observaciones astronómicas y a trabajar con datos obtenidos por ellos mismos, de forma que se integrase todo el proceso científico desde la captura hasta el análisis.

La formación se ha completado con observaciones nocturnas realizadas bajo el cielo de Arcos de las Salinas, desde la sala de control de Galáctica, donde los alumnos han podido comprobar cómo el tamaño del espejo primario de un telescopio condiciona la calidad de los datos y, por extensión, el alcance de una investigación científica.

Según el planteamiento académico, uno de los elementos más diferenciales ha sido la posibilidad de realizar la reducción y el tratamiento de los datos obtenidos, considerados el punto de partida para la producción científica.

La estancia se ha completado con una visita al Observatorio Astrofísico de Javalambre y con sesiones finales en la sede del CEFCA en la ciudad de Teruel.

Con esta tercera visita de la Universidad de Hong Kong, Galáctica consolida su papel en la enseñanza superior y refuerza su proyección internacional como espacio educativo vinculado a la práctica real de la ciencia, tal y como ha señalado el CEFCA en la información enviada a los medios de comunicación.