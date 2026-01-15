Calaceite se prepara para el gran eclipse total solar de 2026: "Será uno de los atardeceres más bellos de Aragón"
El eclipse solar total tendrá lugar el 12 de agosto de 2026
La localidad de Calaceite, perteneciente a la Comarca del Matarraña e integrante de Los Pueblos más Bonitos de España, ha presentado su Plan Estratégico para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Este hito supone el arranque de un ciclo excepcional para la astronomía en España, que vivirá tres grandes eclipses consecutivos.
A diferencia de otros puntos, destaca por su "eclipse de horizonte", ofreciendo una visión espectacular de la corona solar. El fenómeno alcanzará la totalidad a las 20:30:31 (CEST), con la Luna ocultando el 100% del Sol a solo 10 grados de altura. Tras la totalidad, el evento ofrecerá un regalo visual: una puesta de sol cuyos intensos matices dorados bañarán el horizonte, evocando la pureza del aceite de Calaceite en uno de los atardeceres más bellos de Aragón.
La magia no terminará con el ocaso, ya que, al caer la noche, el paso de las Perseidas se sumará al ambiente de las Fiestas Mayores, completando una jornada donde la tradición festiva y el espectáculo celeste convivirán bajo los cielos limpios de la comarca.
La baja altura del eclipse permitirá que el "sol negro" se pose visualmente sobre el casco antiguo, declarado conjunto histórico-artístico, creando una comunión perfecta entre piedra y astronomía. Este misticismo cobrará una dimensión sagrada en el Poblado Ibérico de San Antonio.
Bajo la marca Siente Teruel, el Ayuntamiento de Calaceite promueve un modelo de astroturismo sostenible. Pese a la coincidencia con las Fiestas Mayores, se ha diseñado un dispositivo específico para garantizar la seguridad y la divulgación técnica sin interferir en los servicios públicos. "No es solo un minuto de oscuridad; es una semana de cultura y patrimonio que abre una década histórica de astronomía", ha afirmado el alcalde, Juan Miguel Monclús Boira.
