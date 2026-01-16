Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta 600 euros por nacimiento o adopción: estas son las condiciones de las nuevas ayudas para familias en Teruel

Se trata de una línea de apoyo destinada a aliviar los primeros gastos de las familias que residen en municipios turolenses de menos de 20.000 habitantes

Teruel

La Diputación de Teruel dará 600 euros a bebés de pueblos pequeños con Ayudas a la Natalidad, una línea de apoyo destinada a aliviar los primeros gastos de las familias que residen en municipios turolenses de menos de 20.000 habitantes y que refuerza el compromiso institucional con la lucha contra la despoblación.

La iniciativa, impulsada desde el Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Teruel, incluye este año una campaña de bienvenida a los recién nacidos, ha señalado la institución provincial.

A través de los hospitales de Teruel y Alcañiz, y con la colaboración del servicio provincial de Sanidad, se entrega a las familias un pequeño obsequio, un babero, acompañado de una tarjeta informativa sobre las ayudas que la institución convoca anualmente.

Desde la Diputación han subrayado que el objetivo principal es garantizar que todas las familias conozcan la existencia de esta convocatoria de subvenciones y se sientan acompañadas desde el primer momento tras el nacimiento de un hijo o hija.

La diputada delegada del área, Beatriz Redón, ha explicado que se trata de una forma directa de dar la bienvenida a los nuevos turolenses y de facilitar el acceso a una ayuda económica pensada para cubrir gastos iniciales extraordinarios.

La cuantía máxima por familia asciende a 600 euros y puede solicitarse mediante la acreditación de empadronamiento durante el último año en un municipio turolense de menos de 20.000 habitantes.

También se incluyen los supuestos de adopción de menores de hasta seis años con sentencia judicial firme, siempre que se cumplan los requisitos de la convocatoria.

La próxima edición de estas ayudas cubrirá los nacimientos y adopciones producidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Además, la institución provincial destaca que los cambios introducidos recientemente en la ordenanza reguladora han permitido simplificar los trámites y asegurar que las familias reciban ya el 100 % de la ayuda, para corregir desigualdades y evitar pérdidas económicas detectadas en convocatorias anteriores. 

