El Ayuntamiento de Teruel recibe un total de 245 solicitudes para encender hogueras de San Antón

El Ayuntamiento de Teruel ha recibido un total de 245 solicitudes para encender hogueras de San Antón en la capital turolense hasta las 13.00 horas de este viernes.

El 80 % de hogueras se encenderán este sábado 17 de enero y un 20% lo hará este mismo viernes, si bien hay personas que han solicitado el encendido los dos días. El mayor número de solicitudes se registra en la explanada junto al Mercadona de la Fuenfresca.

El horario autorizado en el que pueden estar encendidas las hogueras es desde las 18.00 horas hasta las 3.00 horas del día siguiente con el objeto de respetar el descanso de los vecinos.

La Policía Local de Teruel realizará esta noche y el sábado un recorrido por la ciudad para comprobar que las hogueras encendidas han presentado solicitud al Ayuntamiento y que cuentan, por tanto, permiso para ello. De no ser así, la Policía Local procederá a la retirada de la hoguera y cursará la sanción correspondiente según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de Teruel.

El Ayuntamiento de Teruel, a través de un bando de alcaldía, ha anunciado las condiciones a las personas o entidades que enciendan hogueras con motivo de la festividad de San Antón con el fin de garantizar la seguridad y evitar molestias a los vecinos.

Requisitos a tener en cuenta

Entre otras medidas, se obliga a que el responsable de la hoguera garantice que queda apagada una vez finalizados los actos y el lugar en las debidas condiciones de limpieza, de lo contrario se aplicarán los artículos correspondientes de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de Teruel.

El bando añade que se debe mantener una distancia de seguridad mínima de diez metros entre hogueras y de al menos cinco metros con los edificios colindantes, tendidos eléctricos o vehículos.

Así mismo, quedan terminantemente prohibidas las hogueras sobre zona pavimentada, zona verde, parque infantil y parque periurbano, salvo autorización expresa del ayuntamiento a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que lo soliciten y acrediten tradición en su celebración.

También queda prohibido el encendido de la hoguera bajo arbolado o sobre materia seca o cualquier otro producto inflamable. La pila de materiales no deberá estar compuesta por materiales inflamables ni explosivos, ni por elementos de composición plástica, ni ningún otro tipo de residuos cuya combustión pueda conllevar la emisión de gases altamente contaminantes o molestos, y deberán tomarse las medidas precautorias tendentes a evitar la propagación del fuego.