Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga estudiantesTiempo AragónMuerte JacaBanco a RestauranteLey Propiedad HorizontalMultas Zaragoza
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Teruel recibe un total de 245 solicitudes para encender hogueras de San Antón

El 80 % de hogueras se encenderán este sábado 17 de enero y un 20% lo hará este mismo viernes, si bien hay personas que han solicitado el encendido los dos días

Una de las hogueras de San Antón de Teruel

Una de las hogueras de San Antón de Teruel / Ayuntamiento de Teruel

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Teruel

El Ayuntamiento de Teruel ha recibido un total de 245 solicitudes para encender hogueras de San Antón en la capital turolense hasta las 13.00 horas de este viernes.

El 80 % de hogueras se encenderán este sábado 17 de enero y un 20% lo hará este mismo viernes, si bien hay personas que han solicitado el encendido los dos días. El mayor número de solicitudes se registra en la explanada junto al Mercadona de la Fuenfresca.

El horario autorizado en el que pueden estar encendidas las hogueras es desde las 18.00 horas hasta las 3.00 horas del día siguiente con el objeto de respetar el descanso de los vecinos.

La Policía Local de Teruel realizará esta noche y el sábado un recorrido por la ciudad para comprobar que las hogueras encendidas han presentado solicitud al Ayuntamiento y que cuentan, por tanto, permiso para ello. De no ser así, la Policía Local procederá a la retirada de la hoguera y cursará la sanción correspondiente según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de Teruel.

El Ayuntamiento de Teruel, a través de un bando de alcaldía, ha anunciado las condiciones a las personas o entidades que enciendan hogueras con motivo de la festividad de San Antón con el fin de garantizar la seguridad y evitar molestias a los vecinos.

Requisitos a tener en cuenta

Entre otras medidas, se obliga a que el responsable de la hoguera garantice que queda apagada una vez finalizados los actos y el lugar en las debidas condiciones de limpieza, de lo contrario se aplicarán los artículos correspondientes de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de Teruel.

El bando añade que se debe mantener una distancia de seguridad mínima de diez metros entre hogueras y de al menos cinco metros con los edificios colindantes, tendidos eléctricos o vehículos.

Así mismo, quedan terminantemente prohibidas las hogueras sobre zona pavimentada, zona verde, parque infantil y parque periurbano, salvo autorización expresa del ayuntamiento a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que lo soliciten y acrediten tradición en su celebración.

Noticias relacionadas y más

También queda prohibido el encendido de la hoguera bajo arbolado o sobre materia seca o cualquier otro producto inflamable. La pila de materiales no deberá estar compuesta por materiales inflamables ni explosivos, ni por elementos de composición plástica, ni ningún otro tipo de residuos cuya combustión pueda conllevar la emisión de gases altamente contaminantes o molestos, y deberán tomarse las medidas precautorias tendentes a evitar la propagación del fuego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
  2. El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
  3. ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
  4. Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
  5. Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
  6. Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
  7. Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
  8. Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía

El Ayuntamiento de Teruel recibe un total de 245 solicitudes para encender hogueras de San Antón

El Ayuntamiento de Teruel recibe un total de 245 solicitudes para encender hogueras de San Antón

Hasta 600 euros por nacimiento o adopción: estas son las condiciones de las nuevas ayudas para familias en Teruel

Hasta 600 euros por nacimiento o adopción: estas son las condiciones de las nuevas ayudas para familias en Teruel

Calaceite se prepara para el gran eclipse total solar de 2026: "Será uno de los atardeceres más bellos de Aragón"

Calaceite se prepara para el gran eclipse total solar de 2026: "Será uno de los atardeceres más bellos de Aragón"

La residencia Luis Buñuel de Teruel se licitará este año tras terminar la tramitación urbanística

La residencia Luis Buñuel de Teruel se licitará este año tras terminar la tramitación urbanística

Ayuntamientos del Maestrazgo exigen soluciones al tráfico pesado antes de las autonómicas: "La situación se está agravando"

Ayuntamientos del Maestrazgo exigen soluciones al tráfico pesado antes de las autonómicas: "La situación se está agravando"

Teruel se convierte en un aula de astronomía para estudiantes de la Universidad de Hong Kong

Teruel se convierte en un aula de astronomía para estudiantes de la Universidad de Hong Kong

La Cuesta de los Gitanos de Teruel vuelve a estar abierta al tráfico desde este lunes

La Cuesta de los Gitanos de Teruel vuelve a estar abierta al tráfico desde este lunes

El hospital de Alcañiz amplía su actividad con Dermatología y Neumología desde este lunes

El hospital de Alcañiz amplía su actividad con Dermatología y Neumología desde este lunes
Tracking Pixel Contents