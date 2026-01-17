El polideportivo de Andorra se dota de iluminación led y renueva sus vestuarios

El Ayuntamiento de Andorra (Teruel) continúa trabajando en el acondicionamiento y mejora del polideportivo municipal, actuación enmarcada dentro de la estrategia municipal de renovación progresiva de las instalaciones públicas. Se trata de una instalación que fue construida en los años 80 y que presentaba varias deficiencias.

Hace unos meses se iniciaban las obras de renovación de los vestuarios y las pasadas semanas se instaló la nueva iluminación de la pista central del pabellón polideportivo.

La mejora en eficiencia energética de proyectores de iluminación de la pista central del polideportivo se ha realizado tras haberse realizado un estudio lumínico con mediciones reales de iluminación y la situación de las instalaciones, que estaba iluminada con proyectores de halogenuros metálicos y se ha procedido a cambiarlos por proyectores con estado de mediciones final a led.

La actuación realizada ha consistido en la colocación de la cantidad de puntos de luz necesarios, utilizando luminarias de la potencia necesaria, para cumplir con la iluminancia media requerida por la normativa UNE 12.193 de Iluminación de instalaciones deportivas, considerando que este pabellón deportivo es de Tipo I, en la cual se pueden realizar competiciones a nivel nacional.

Esta renovación tenía como principal objetivo el aumento de la eficiencia energética y la mejora en la iluminación de la instalación. La instalación de los nuevos proyectores lumínicos fue realizada, en menos de 15 días, por la empresa Proseva Servicios eléctricos S.L, que prestó especial atención a realizar la actuación sin dañar el pavimento de la pista deportiva, para lo que se utilizaron dos elevadores con poco peso y se utilizaron todos los medios necesarios para prevenir que el parque de la pista sufriese desperfectos.

Estos trabajos fueron adjudicados por 24.966,87, IVA incluido y han sido financiados por las ayudas LEADER de ADIBAMA.

Las labores de mejora y renovación de los vestuarios y aseos del polideportivo se están llevando a cabo manteniendo la distribución interior existente en cada uno de los módulos, y se están renovando las instalaciones de fontanería, sustituyendo los sanitarios y renovando el alicatado de la zona perimetral de cada recinto.

También se trabajará en la adecuación de la instalación de electricidad y también se tiene prevista la sustitución de la carpintería interior.

Estas obras fueron adjudicadas a la empresa Ábaco soluciones constructivas S.L, la cual ha subcontratado a una empresa local para realizar algunos trabajos.

Las actuaciones fueron adjudicadas por un importe de 150,040 euros, IVA incluido y parte de esta inversión será subvencionada por los fondos FITE del 2023.