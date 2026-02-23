Teruel incrementa un 12% el mantenimiento de aceras y un 18% la limpieza de La Vaquilla sin subir los impuestos

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado el incremento del 12% del presupuesto de mantenimiento de la ciudad y del 18% del gasto en la limpieza en las fiestas de La Vaquilla sin subir los impuestos, han informado este lunes en una nota de prensa.

La Junta de Gobierno Local ha acordado el inicio del expediente de contratación del servicio de reforma, reparación simple, conservación y mantenimiento de la ciudad, con un presupuesto de 484.000 euros para dos años, lo que supone 242.000 euros anuales.

El contrato anterior ascendía a 217.000 euros al año, por lo que se incrementa un 12% la dotación destinada a la reparación de aceras y al mantenimiento general de la ciudad.

"Estamos en una ciudad en la que no han subido los impuestos; mantenemos congeladas las tasas e impuestos municipales, pero incrementamos un 12% la partida destinada a la reparación y mantenimiento de Teruel", ha subrayado la alcaldesa, Emma Buj, quien ha recordado que las brigadas municipales realizan un importante trabajo diario, aunque en determinadas épocas del año deben destinar parte de su tiempo al traslado de infraestructuras y escenarios por la ciudad, especialmente en primavera. Por ello, el ayuntamiento refuerza estas tareas mediante la contratación de una empresa externa que complementa la labor municipal.

En la misma Junta de Gobierno se ha aprobado también la modificación del contrato de limpieza de la Vaquilla, que pasa de 149.000 euros anuales a 175.000 euros, lo que supone un incremento cercano al 18%.

Este aumento responde a la incorporación de nuevos servicios de refuerzo los jueves y viernes posteriores a la celebración. En concreto, se añaden dos equipos de riego --una cuba grande y un equipo pequeño para calles estrechas y rincones--, así como una barredora adicional.

"Cuando el grueso de la ciudad ya está limpio, comprobamos que jueves y viernes todavía quedan algunos rincones o zonas donde el viento puede haber desplazado suciedad. Por eso reforzamos esos días, no tanto durante la celebración, cuando la afluencia de público dificulta los trabajos, sino una vez finalizada la fiesta", ha explicado la alcaldesa.

Emma Buj ha recordado que en años anteriores ya se reforzaron los dispositivos de martes y miércoles, y ahora se amplía el esfuerzo hasta el viernes para mejorar aún más el resultado final. La alcaldesa ha concluido destacando el compromiso del equipo de gobierno con la mejora constante de los servicios públicos.

"Tenemos los impuestos y tasas congelados, pero la reparación y mantenimiento se incrementa un 12% y la limpieza de la Vaquilla un 18%. El Ayuntamiento de Teruel no sube los impuestos, pero sí aumenta todas las partidas de limpieza y mantenimiento de la ciudad".

Gestión catastral

Entre los acuerdos adoptados, también se ha adjudicado por 40.000 euros para dos años el contrato que permitirá al ayuntamiento desarrollar funciones públicas de gestión catastral derivadas del convenio con la Dirección General del Catastro.

El objetivo es regularizar unidades catastrales no dadas de alta para que todos los propietarios tributen correctamente el IBI. "Esto nos permite ser una ciudad más justa, porque todo el que tiene un bien inmueble tiene que pagar lo que le corresponde", ha enfatizado Buj, recalcando que Teruel cuenta con uno de los IBI más bajos de España, pero mejora su recaudación gracias a una gestión eficaz y equitativa.

La Junta de Gobierno también ha aceptado la justificación de subvenciones concedidas a asociaciones culturales y vecinales, así como aprobado nuevos expedientes de contratación, entre ellos la explotación y dinamización del Centro de Día Joven en la plaza Domingo Gascón --99.715 euros por dos años--.

También, la estructura de costes para la futura licitación del bar-restaurante del Centro Sociocultural de San León, garantizando que los jubilados puedan comer al mismo precio que en otros centros municipales; la limpieza del CEIP Las Anejas --221.875 euros por dos años--; el suministro de vestuario para el personal municipal --42.041 euros-- y el contrato de suministro de productos para el mantenimiento de las piscinas municipales --113.582 euros por dos años--.

Con estas medidas, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por mejorar los servicios públicos, apoyar al tejido social y garantizar una gestión eficaz y equilibrada de los recursos municipales.