Óscar Puente responde a Emma Buj sobre el trazado por carretera entre Cuenca y Teruel

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que su departamento aún no ha decidido cuál será el trazado definitivo por carretera entre Cuenca y Teruel, en respuesta a una pregunta en el pleno del Senado de la senadora Emma Buj, quien ha denunciado el abandono que, según ha afirmado, sufre la provincia en materia de infraestructuras viarias.

En la sesión de control en el Senado de España, Buj ha preguntado al ministro Óscar Puente por el estado del itinerario entre Teruel y Cuenca y ha señalado que el ministerio dispone desde hace más de un año de informes técnicos sin adoptar decisiones, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez medidas urgentes para revertir el abandono de la provincia.

En su respuesta a la senadora, Puente ha indicado que el trazado está sometido en la actualidad a la elaboración de la declaración de impacto ambiental en el Ministerio correspondiente.

El ministro le ha recordado que la comunicación por carretera entre Cuenca y Teruel tiene una intensidad media diaria de menos de 2.000 vehículos y ha acusado al PP de pedir autovías "en todo el territorio" y de invertir poco en Teruel durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy.

La senadora del PP ha considerado "curiosa" la respuesta de Puente porque, según ha dicho, hace más de un año le contestaron a una pregunta por escrito desde el Ministerio de Transportes que ya tenían todos los informes necesarios para tomar una decisión.

Ha criticado el retraso en la N-330, donde ha indicado que en ocho años no se han ejecutado los primeros seis kilómetros, y ha advertido de limitaciones en la A-23 por falta de mantenimiento, con tramos restringidos a 100 kilómetros por hora.

Asimismo, ha reclamado la finalización de la A-40, ha atribuido su paralización a criterios medioambientales impulsados por Teresa Ribera y ha defendido que estas decisiones afectan al desarrollo de la provincia. "A este ritmo necesitarán 200 años aproximadamente", ha añadido antes de aconsejar a Puente "menos tuits y más trabajar".

Buj ha afirmado que Teruel busca igualarse en progreso con el resto del país y ha insistido en la necesidad de acelerar las inversiones. Ha hecho notar asimismo la pérdida de credibilidad del ministerio en la provincia y ha pedido una actuación inmediata.