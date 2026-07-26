El pueblo de Teruel con solo 17 habitantes que busca nuevos vecinos ofreciendo vivienda y conexión 5G: "Destacamos por la calidad de vida que ofrecemos"

La falta de habitantes en los núcleos de población rurales es cada vez un problema más presente, tanto en España como en Aragón. Es por esto que han surgido proyectos como Holapueblo, que buscan conectar pueblos con pocos habitantes con emprendedores dispuestos a mudarse a estos,

Este es el caso de Aguatón: un pueblo en la provincia de Teruel que, con tan solo 17 habitantes, busca repoblarse mediante la inversión en rehabilitación de inmuebles y la conexión con red de fibra 5G que, en palabras del propio alcalde de Aguatón, "es necesaria para los emprendedores".

El alcalde también comenta el principal motivo tras la incorporación a la plataforma: "Después de la pérdida de población por causas naturales, nos pareció interesante inscribirnos en una plataforma que conecta a gente que busca mudarse a un pueblo con ayuntamientos de municipios con pocos habitantes”. Actualmente, han recibido algo más de 20 solicitudes, pero siguen abiertos a nuevas propuestas.

Panorámica de Aguatón / COMARCA DE TERUEL

Una nueva oportunidad para Aguatón

Menciona que mucha de la gente que contacta, tanto con la plataforma como con el pueblo, son emprendedores. Esto les resulta conveniente, ya que "nos resulta más fácil ofrecer viviendas que trabajo". Esto se debe a que, debido a la actual falta de habitantes, muchos de los negocios que en tiempo hubo en el pueblo tuvieron que cerrar. Gran parte de la motivación tras la incorporación a este proyecto es dar una nueva vida al pueblo.

Hoy en día, disponen de tres viviendas, según lo dicho por el propio alcalde: "Se tratan de dos pisos, pensados para una o dos personas cada uno; y una vivienda más amplia, de unos 130 m2 pensada para un grupo de gente o una familia con niños”. No descartan que, gracias a la incorporación de nuevas personas al pueblo, se origine un efecto llamada que resulte beneficioso. Dentro de las personas que buscan mudarse al pueblo, creen que la incorporación de grupos que ya se conozcan puede ayudar a la permanencia, ya que "cuando alguien tenga un dia un poco más bajo, tiene con quien hablar de ello".

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Es notoria la diferencia de proyectos entre las solicitudes actuales: “Nos han presentado todo tipo de emprendimientos: talleres de música y pintura, gestores agrícolas, turismo de aventura, etc. En general, proyectos muy variados”. La incorporación de este tipo de perfiles puede ayudar a hacer de Aguatón un pueblo variado, actualizado y un punto de referencia a tan solo 45 kilómetros de la capital turolense.