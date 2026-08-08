El pequeño pueblo de Teruel donde se disputa el 'Mundial' de lanzamiento de carretilla: "Hemos prohibido dar vueltas para evitar accidentes"

Cada pueblo tiene sus tradiciones específicas para conmemorar sus fiestas locales, algunas más curiosas que otras. Uno de los casos más curiosos que se pueden encontrar en Aragón está situado en el municipio turolense de Cascante del Río, en la comarca de Comunidad de Teruel.

Se ha hecho conocido, tanto en los pueblos cercanos como en redes, el lanzamiento de carretilla. Esta tradición surgió en el año 2008 y lleva siendo desde entonces uno de los actos más recordados de estas celebraciones. Las fiestas de este municipio dieron comienzo este pasado 6 de agosto, y durarán hasta el lunes, día 10. El lanzamiento de carretilla tendrá lugar este 9 de agosto sobre las 18:30 h, y estará acompañado de la orquesta "Takataka".

Carlos, el actual presidente de la comisión de fiestas de Cascante del Río, confirma la historia del origen de esta tradición: "La plaza del tiempo se limpia por las mañanas, cuando termina la fiesta. Una vez, hubo un chaval que iba un poco perjudicado y decidió lanzar una de las carretillas de los encargados porque no quería que acabara la fiesta. El año siguiente, cuando la comisión de fiestas estaba pensando qué eventos proponer para la siguiente edición, se acordaron de esto y decidieron incorporarlo. Se lleva haciendo desde entonces".

Un básico en las celebraciones desde su instauración

Los ganadores de este evento reciben su premio en forma de embutidos locales, una de las especialidades de este municipio y, en palabras del presidente de la comisión de fiestas, "hay premio para los tres clasificados, que son los que más distancia logran lanzando su carreta, y un premio especial al mejor lanzamiento femenino". El ganador de la edición del año pasado es un vecino del pueblo, que logró un lanzamiento de 7 m 80 cm.

Desde el año 2023, se han aumentado las medidas de seguridad implementadas. Esto se debe a que uno de los participantes orientó la carretilla de forma incorrecta a la hora de su lanzamiento y llegó a impactar al público de forma directa. Aunque no se sufrieron daños mayores, sirvió como aviso para aumentar las medidas preventivas para evitar accidentes similares. "Prohibimos dar vueltas con la carretilla, que fue la principal causa del accidente y hacía que se tuviera menos control. También distanciamos más al público de la zona del lanzamiento, para evitar que se repita".

Vídeo: @jj_armero_augc

Qué ver en Cascante del Río

Este municipio turolense no solo destaca por sus fiestas, sino que es un ambiente propicio para el descanso y la desconexión. Cuenta con un entorno natural idílico, con la presencia del agua en la forma del río Camarena y de la montaña por los múltiples barrancos y formaciones rocosas que lo rodean. Cuenta también con un mirador desde el que se puede observar todo el entorno en el que se encuentra el pueblo.

Cascante del Río cuenta también con ermitas, como la de Escalante o la de Santa Quiteria, situadas cerca de los restos del castillo que aún se encuentran en el pueblo. Resulta también relevante destacar la iglesia de San Nicolás de Bari, que es un ejemplo de la arquitectura gótica con su propia torre de estilo mudéjar. Este conjunto del patrimonio histórico permite rememorar la historia del municipio, disfrutando también del espacio en el que se encuentra.