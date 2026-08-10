El refugio de Isabel Díaz-Ayuso en Aragón: un pueblo muy jamonero perfecto para ver el eclipse

La presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo polémica ahora mismo por la compra de un ático para su supuesto uso como oficina. A pesar de no conocer aún el verdadero motivo tras la transacción, esta situación nos permite rememorar en la historia de Ayuso con Aragón, y pensar si va a volver a visitar nuestra comunidad como ha hecho ya con anterioridad. Parece ser que la presidenta tiene cierta predilección por un pueblo turolense concreto.

Se trata de Calamocha, situado en la provincia de Teruel a una hora de la capital. Isabel Díaz Ayuso visitó este municipio el año pasado como muchos otros madrileños que huyen de la ciudad en los meses de verano en busca de algún tipo de descanso del calor. En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la presidenta de la Comunidad de Madrid comentó que su visita había supuesto una vuelta "con toda la ilusión".

La referencia a su vuelta se debe a que el año pasado no fue su primera vez en Calamocha, sino que ya había estado en 2019. La presidenta acudió al municipio turolense para una tertulia con Miguel Ángel Rodríguez, poco antes de ser nombrada como candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Este evento supuso el comienzo de la predilección de Isabel Díaz Ayuso por el pueblo aragonés.

Ayuso en Calamocha junto a Emma Buj, Joaquín Juste, Miguel Ángel Ramírez y José Luis Campos / ISABEL DÍAZ AYUSO

Las actividades predilectas de la presidenta

En su última visita conocida a Calamocha, la presidenta optó por degustar la gastronomía regional con platos como el Jamón de Teruel de mano de los más conocedores de este alimento. El restaurante al que la presidenta decidió acudir la recibió con un cartel que leía "Bienvenida a Calamocha, Isabel Díaz Ayuso". Esto dejaba claro la grata recepción con la que los vecinos la han acogido. El cortador de jamón José Luis López ha sido el encargado de deleitar a la presidenta madrileña con el plato típico de Teruel.

En su visita, también tuvo tiempo de pasar por los micrófonos de Radio Calamocha. Ayuso no pudo perder la oportunidad para lanzar críticas al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La mayor de las corrupciones de Estado es la que se sienta en La Moncloa", afirmaba la presidenta frente a la radio local.

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Ayuso con el cortador profesional de jamón / ISABEL DÍAZ AYUSO

La presidenta de la Comunidad no ha sido la única figura pública madrileña que ha visitado Aragón recientemente, ya que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pasó un fin de semana en el Pirineo aragonés junto a su mujer y un grupo de amigos.