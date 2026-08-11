El restaurante de un pueblo en Teruel que ha conquistado a VictorProus: "Están para darle un beso a la cocinera"
El único restaurante de este municipio turolense prepara entre 60 y 70 menús diarios durante las fiestas y ha vuelto a recibir la visita del popular influencer gastronómico.
Aragón es una comunidad alabada por su variedad y excelencia gastronómica. En total, Aragón cuenta, actualmente, con 15 restaurantes galardonados por una estrella Michelín. Esto demuestra el nivel que presente en la comunidad. A pesar de la presencia de la alta cocina, los elementos más significativos y frecuentes suelen ser los de la cocina tradicional. Se pueden encontrar por los distintos municipios y, a pesar de conservar sus diferencias dependiendo de la zona en la que se encuentren, siguen teniendo muchos elementos en común.
Por este motivo, no resulta sorprendente que distinos influencers gastronómicos decidan visitar la comunidad para experimentar los distintos sabores presentes. Este ha sido el caso de VictorProus, una conocida figura en redes sociales que acumula casi 600 mil seguidores y más de 25 millones de likes en TikTok. El conocido influencer acudió al municipio aragonés de Riodeva, situado en la comarca de Comunidad de Teruel.
Este municipio, como se especifica en el vídeo publicado en las redes sociales del influencer, solo cuenta con un restaurante. Se trata de "El Salón" y es un restaurante familiar con una oferta compuesta por cuatro primeros platos y cuatro segundos platos. Su menú cuesta 19 euros y en la época de fiestas, cuando más gente acude al municipio, preparan unos 60 o 70 menús al día.
Qué incluye el menú de El Salón y cuánto cuesta
El influencer, que ya visitó el pueblo en 2025, confiesa que las alubias son su punto débil: "Ya las grabé el año pasado, pero están muy buenas. Están tiernas y melosas, alguna está un poco rota, pero el sabor del sofrito en pleno agosto resucita a cualquiera. Ya lo dije el año pasado, pero están para darle un beso a la cocinera". Su acompañante, Fátima, se pidió un arroz al horno con morcilla, chorizo y costilla de cerdo. Sobre este plato mencionan que el punto de cocción es idóneo y que es sabor a cerdo es muy notorio, lo que lo puede hacer un plato algo pesado, que puede acabar repitiendo.
De igual forma, para segundo plato ambos comensales escogieron "manitas del ministro", acompañadas de patatas fritas. De postre, escogieron un plato similar a una panacotta de yogur con frutos rojos y unas natillas. "Es como los postres que hacía mi abuela", destaca el influencer. También comenta, en la clausura del vídeo, la posibilidad de volver a visitar el restaurante. "Nos vemos el año que viene", menciona antes de su usual clausura.
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