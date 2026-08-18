El pueblo de Teruel que contará con un festival de hamburguesas: todos los detalles

Aragón es una comunidad con cada vez más alcance. Desde que el festival Champions Burger llegó a Zaragoza, más festivales de una índole similar han comenzado a interesarse en nuestra comunidad como punto de influencia y exposición a un público que antes no se observaba como objetivo. El último caso de este fenómeno se podrá ver este fin de semana en un pueblo turolense de algo más de 7.000 habitantes.

El festival Burger Manía llegará a Andorra, situado en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, este jueves 20 de agosto y permanecerá en el recinto ferial, que se encuentra al lado de la estación de autobuses, hasta el domingo 23. El evento permanecerá abierto desde las 20:00 h hasta las 00:00 h y la entrada a este evento será libre durante toda la estancia en el municipio turolense.

Este evento traerá a Andorra varios food trucks y propuestas gastronómicas de diversas partes del país. Contará con participantes de Asturias, Madrid o Galicia, entre otras. Estos contarán con distintos puestos que se repartirán por todo el espacio disponible y aportarán opciones diversas para todos los gustos, incluyendo opciones para personas celiacas y menús infantiles para que los más pequeños puedan disfrutar igual de las opciones culinarias ofertadas.

Panorámica de Andorra, pueblo que acogerá Burger Manía este fin de semana / Turismo de Aragón

Una experiencia gastronómica inigualable

El precio de las hamburguesas comenzará en 12 euros y, de entre las más de 20 opciones de hamburguesas que habrá disponibles, el público podrá votar por sus opciones favoritas tras degustarlas. Las opciones más votadas pasarán a la gran final, que tendrá lugar en un evento especial. Esta experiencia culinaria ya ha estado presente en municipios como Palma de Mallorca, Tarragona y O Barco de Valdeorras. El más reciente fue en Alicante, entre el 8 y el 13 donde, para su clausura, contaron con Ruth Empoderada. Esta cantante estuvo también presente en las fiestas de San Roque, en Calatayud.

Noticias relacionadas

Para los fans de lo dulce, el evento también contará con food trucks especializados en tartas de queso y gofres caseros para culminar la experiencia gastronómica. También se contará con las conocidas fresas con chocolate de Fresanto. Burger Manía no es solo un gusto para el paladar, también habrá con música en directo y un gran ambiente para acompañar a las diversas experiencias culinarias.