Ariño, en Teruel, vuelve a reunir a la generación que convirtió su escuela rural en un referente de innovación y usó tablets en clase

El Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Ariño (Teruel) acogerá, el próximo 12 de septiembre, un encuentro de antiguos alumnos y profesores que participaron, entre finales de los años noventa y la primera década de los 2000, en una de las experiencias de innovación educativa más singulares desarrolladas en una escuela rural aragonesa. El encuentro está organizado por quienes fueron alumnos y alumnas de 4º de Primaria durante el curso 2002-2003, precisamente una de las promociones que vivió en primera persona la llegada de los primeros Tablet PC a las aulas de Ariño.

Sin embargo, la convocatoria pretende reunir a una comunidad educativa mucho más amplia: alumnado y profesorado que formaron parte de la evolución tecnológica y pedagógica del centro desde la participación en Aldea Digital, a finales de los años noventa, hasta la presentación internacional del proyecto en Berlín en 2008 ante Bill Gates.

Durante aproximadamente una década, la escuela de Ariño pasó de participar en los primeros programas de introducción de Internet en las escuelas rurales a convertirse en un referente nacional e internacional de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La historia

La historia comenzó antes de la llegada de los Tablet PC. La participación de Ariño en Aldea Digital, a finales de los años noventa, supuso un nuevo impulso a la utilización de las tecnologías y a la conexión de la escuela rural con otros centros y con el mundo exterior. Posteriormente, el centro desarrolló el concepto de "Aulas autosuficientes", incorporando progresivamente las tecnologías a la actividad cotidiana de las aulas y no limitándolas a un espacio específico de informática.

El siguiente gran salto se produce durante el curso 2002-2003, cuando Ariño se convirtió en escenario de una experiencia pionera de utilización educativa de Tablet PC. En febrero de 2003 llegaron al centro los primeros equipos, en el marco de la colaboración entre Microsoft y el Gobierno de Aragón.

Los alumnos de 4º de Primaria se convirtieron entonces en protagonistas de una experiencia que pretendía utilizar la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para transformar la manera de enseñar y aprender. La experiencia desarrollada en Ariño sería posteriormente el antecedente del programa Pizarra Digital, que se extendió progresivamente a cientos de centros educativos de Aragón.

Una escuela rural de referencia

El interés de aquella experiencia no residía únicamente en disponer de ordenadores o conexión a Internet. Ariño planteó un cambio más profundo: integrar las herramientas digitales en las distintas áreas del currículo, favorecer el aprendizaje colaborativo y otorgar al alumnado un papel más activo en el proceso educativo.

La experiencia despertó rápidamente el interés de medios de comunicación, instituciones educativas y empresas tecnológicas. Ariño recibió visitas y atención de numerosos medios y se convirtió en un ejemplo de cómo una pequeña escuela rural podía situarse en la vanguardia de la innovación educativa.

De Ariño a Berlín

El recorrido culminó simbólicamente en enero de 2008, cuando cuatro alumnos de Ariño participaron en el Foro de Líderes Gubernamentales de Microsoft en Berlín y realizaron una demostración del proyecto ante Bill Gates. Aquella presentación internacional representaba un salto extraordinario para una experiencia que había comenzado años antes en una escuela rural de Teruel.

En aquellos años también estuvieron estrechamente vinculadas al proyecto personas que tuvieron responsabilidades decisivas en su desarrollo, entre ellas la presidenta de Microsoft Ibérica entre 2002 y 2008, Rosa García; y la consejera de Educación del Gobierno de Aragón durante buena parte de ese período, Eva Almunia. Ambas estarán presentes en el encuentro del próximo 12 de septiembre, lo que permitirá reunir, más de dos décadas después, a algunos de los protagonistas de aquella experiencia educativa.

Volver a encontrarse

El encuentro del 12 de septiembre pretende recuperar no sólo los recuerdos personales de quienes fueron alumnos y profesores de aquella escuela, sino también la memoria de una experiencia educativa que tuvo una repercusión mucho mayor de la que podía imaginarse cuando comenzó. Para los antiguos alumnos, será una oportunidad de volver a Ariño, reencontrarse con compañeros y profesores y recordar una parte esencial de su infancia y adolescencia.

Para quienes participaron en aquella transformación educativa, será también una ocasión para analizar, con la perspectiva de más de veinte años, qué significó aquella apuesta por la tecnología, qué impacto tuvo en sus protagonistas y qué enseñanzas puede ofrecer hoy, en un momento en el que las tecnologías digitales forman parte habitual de la educación.

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Porque la historia de Ariño no fue únicamente la historia de unos primeros Tablet PC. Fue la historia de una comunidad educativa que decidió experimentar, aprender y cambiar cuando la escuela digital todavía estaba por inventar. El encuentro se celebrará el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Ariño y reunirá a antiguos alumnos, profesores y personas vinculadas a las diferentes etapas de esta experiencia educativa.