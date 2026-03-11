Trabajadoras de la residencia de Pinseque denuncian ante Inspección que no han cobrado la nómina de febrero

Varias trabajadoras de la residencia de ancianos Hogar 65-Fundación San Jorge de Pinseque, que cerrará a finales de este mes de marzo, han denunciado que la empresa no ha efectuado el pago de la nómina del mes de febrero, a pesar de que el calendario llega ya al 11 de marzo. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, parte de la plantilla no ha cobrado la última nómina y, ante el temor de que tampoco llegue el pago del mes de marzo, han optado por presentar una denuncia ante Inspección de Trabajo.

Fuentes de la plantilla denuncian los problemas derivados de no haber cobrado la última mensualidad: "Todos tenenemos que pagar hipotecas o el alquiler, tenemos hijos que atender, facturas que pagar, y el retraso en el pago de la nómina de febrero es una gran complicación para todos". Desde la dirección de la residencia Hogar 65-Fundación San Jorge declinaron hacer declaraciones al respecto.

En varios de los casos que denuncian los retrasos en el pago de la nómina se encuentran trabajadoras que están de baja laboral. Esta misma semana tuvieron que poner la situación en conocimiento de la Inspección de Trabajo, y después, acudir a la Mutua para intentar cobrar esta última mensualidad.

Por otro lado, en la denuncia que prevén presentar ante la Inspección de Trabajo harán constar la "desinformación" respecto al proceso de despido colectivo abierto en el centro con motivo de su cierre. Según denuncian, la representación sindical no les ha trasladado "ninguna información" sobre las negociaciones en curso para definir las condiciones de ese despido colectivo. Además, critican que la empresa no dijera la verdad en el comunicado que trasladó a la plantilla en el que se hacía constar que, al no haber representación sindical, debía configurarse una comisión negociadora. Sin embargo, la empresa sí que cuenta con una delegada sindical de CCOO, según confirmaron después a las propias trabajadoras.

En este sentido, fuentes del sindicato UGT van a solicitar, también, formar parte de ese proceso negociador para defender los intereses de sus representadas. Al mismo tiempo, tienen previsto solicitar la implicación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en este proceso ya que, aunque se trate de un centro privado, señalan, se trata del cierre de un centro de trabajo con una veintena de trabajadoras. Así, solicitarán su "supervisión" en este proceso de ERE y de cierre del centro

Noticias relacionadas

Según los plazos que la propiedad trasladó a la plantilla, la residencia Hogar 65-Fundación San Jorge de Pinseque tiene previsto cerrar sus instalaciones el próximo 31 de marzo. Hace dos semanas, parte de la plantilla de la residencia hizo pública la denuncia por una agresión sexual cometida presuntamente por uno de los usuarios a otra usuaria, y denunciaron también presiones de la dirección para no comunicar dicha agresión. Además, las trabajadoras de la plantilla denunciaron falta de higiene, comida deficiente y atención sociosanitaria deficiente en este centro de mayores en el que residían más de 40 personas.