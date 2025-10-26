El tren de la discordia entre Jorge Azcón y Óscar Puente: "Vergüenza nacional es tu partido"
El presidente aragonés criticó al Gobierno de Sánchez por una avería de un tren Ouigo y el ministro le recuerda que no es de su competencia
Choque de trenes políticos. Jorge Azcón y Óscar Puente vuelven a sacar a relucir sus diferencias a cuenta de una nueva avería en un tren de alta velocidad. Ayer, cerca de un millar de pasajeros (987) tuvieron que ser auxiliados por la Guardia Civil tras quedarse atrapados en el tren de alta velocidad de Ouigo en el que viajaban por una avería cerca de Ballobar, en Huesca.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no tardó en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por esta nueva incidencia sin reparar en que se trataba en un tren de la compañía low cost francesa. "El destrozo del PSOE de lo que era un orgullo nacional, el tren de alta velocidad, es una auténtica vergüenza. Los aragoneses no nos merecemos semejante desastre y estar continuamente sufriendo averías, anulaciones de viajes y retrasos", afirmó en su cuenta de X.
Este domingo por la mañana, el ministro de Transportes le ha respondido en X adjuntando un pantallazo en el que se informaba de la avería de Ouigo, no de Renfe. "Como puedes ver, querido Presidente, el tren de la incidencia es un Ouigo, sobre el que “el PSOE” no tiene ninguna responsabilidad", decía en su mensaje, que completaba con un dardo directo: "Lo que es una vergüenza nacional es tu partido y el charco pestilente en el que habéis convertido la política en este país".
Al menos, dentro de la cortesía que se espera en polítca, Puente le ha deseado"un "buen domingo".
