El Casademont Zaragoza U22 ya tiene rivales y fechas para la próxima temporada

El Casademont Zaragoza U22 volverá a competir en el grupo A de la Liga U en la segunda temporada de existencia de esta competición para menores de 22 años. El conjunto zaragozano, que logró el cuarto puesto en su estreno, estará de nuevo con los conjuntos más fuertes del torneo, que tiene también fechas para su puesta en marcha. La Liga U empezará el próximo 25 de septiembre.

El conjunto que ahora dirigirá Óscar de Paula, después de que Jorge Serna haya pasado a ser uno de los ayudantes de Gonzalo García de Vitoria, tendrá como rivales al Real Madrid, Barça Atlétic, Fundación CB Canarias, Valencia Basket, San Pablo Burgos y Basquet Girona.

Estos dos últimos equipos son la novedad con respecto al pasado curso tras su ascenso de grupo, mientras que el Joventut y el Baxi Manresa han caído al grupo B en el que también estarán el Bilbao Basket, Unicaja, Hiopos Lleida, UCAM Murcia y Obradoiro, que se estrena tras regresar el primer equipo a la máxima categoría.

Los dos grupos de la próxima temporada. / ACB PHOTO

Todavía no se conocen los emparejamientos, pero sí las fechas de las jornadas y el sistema de competición, que no varía con respecto al pasado curso. La Primera Fase tendrá 14 jornadas: una Liga a doble vuelta dentro de cada grupo, con un equipo descansando por jornada. Al terminar, el séptimo del grupo A baja a la Segunda Fase del grupo B y el primero del B sube a la del grupo A.

Antes habrá un play-out a partido único: el 5º y el 6º del grupo A se cruzan con el 3º y el 2º del B. Quien gana, juega la Segunda Fase en el grupo A; quien pierde, en el B.

El cierre no cambia: la Final a 6 la disputarán los cuatro primeros de la Segunda Fase del grupo A, más los ganadores de los cruces entre el 1º del B y el 6º del A, y entre el 5º del A y el 2º del B. El pasado curso esta fase final se disputó en Burgos y el Casademont Zaragoza cayó en las semifinales y en el duelo por el tercer puesto, finalizando la competición cuarto.

La Liga U 2026-27 arranca el viernes 25 de septiembre, mientras que la Final a 6 se disputará entre el 13 y el 16 de mayo de 2027.