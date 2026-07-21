Entrevista con Pedro Llompart: "Nos falta un pívot y algunos fichajes los hemos descartado porque en las entrevistas mostraron dudas"

Después del susto de la pasada temporada, que terminó con final feliz de forma agónica, el Casademont Zaragoza ya mira adelante. Pedro Llompart, secretario técnico del club, en esta primera parte de la entrevista centrada únicamente en el equipo masculino (hay segunda parte con el femenino), analiza las causas del casi descalabro, las decisiones del pasado curso, repasa nombres propios, habla del mercado de fichajes, sobre la no llegada de Txus Vidorreta al banquillo o si temió por su destitución.

¿Qué balance hace de la temporada del equipo masculino?

Fue lo opuesto al femenino. Una temporada de muchísimo sufrimiento, de poca conexión con la gente y por momentos de cosas que no van con lo que buscamos. Creo que no se reflejó en la pista lo que el club busca. No le diría lucha, porque el equipo luchó, pero en cierto momento faltó el saber estar y no tirar la toalla. Eso que sí lo que conseguimos en la parte final y por ello nos llevamos ese gran sabor de boca con la salvación, pero hubo momentos durante la temporada en los que no se consiguieron.

¿Qué análisis ha hecho? ¿Qué ha ocurrido en la temporada para haber sufrido tanto?

Hemos hecho análisis individual y colectivo y los colectivos son los que te dan realmente las soluciones o las ideas definitivas. Tenemos claro que ha habido un cúmulo de circunstancias y de las ideas que hemos sacado hemos reconstruido la plantilla para intentar que la temporada tenga otro aire completamente distinto. Hemos tomado nota de cosas, pero continuamos sabiendo que la competición es muy difícil y la respetamos al máximo.

¿Qué sintió a nivel personal con el triple de Spissu y durante el partido?

En ningún momento sentía que estábamos descendidos ni en ningún momento de la temporada. En estos últimos tres partidos que dirigió Gonzalo tenía claro que nos íbamos a salvar. Es verdad que hay momentos en los que pensaba, “Dios mío, ¿cómo puedo seguir pensando esto?”, pero lo pensaba. Nos sentimos muy orgullosos del último partido, porque si hubiésemos jugado así durante la temporada no hubiésemos llegado a ese momento. Es cierto que las cosas se pusieron muy complicadas y tuvimos toda la suerte que no habíamos tenido durante el año, pero es un gran punto de partida para lo que se tenía que construir. En lo personal sentí una gran liberación porque este club para mí es muy especial.

"Hubo un cúmulo de circunstancias y de las ideas que hemos sacado hemos reconstruido la plantilla para intentar que la nueva temporada tenga otro aire completamente distinto" Pedro Llompart

El año pasado a la hora de fichar, ¿se miró poco el carácter de los jugadores?

Había muy poco margen por fichar. La plantilla estaba con muchos contratos en vigor y de hecho antes de firmar tuvimos que cortar ciertos contratos, hacer espacio e intentar con lo que teníamos que los fichajes nos levantasen ciertas carencias que considerábamos que teníamos. Está claro que no funcionó, ni lo que había ni lo que se incorporó. Hubo flashes que nos dieron lugar a pensar en que la cosa iba a ir bien, pero pronto ciertas cosas cayeron y cuando ya le sumas lesiones se complica muchísimo. Resultados, lesiones, gente que no hace match… son muchas circunstancias.

¿Jesús Ramírez fue una apuesta fallida para el banquillo o la responsabilidad es más achacable a la plantilla?

Todas las plantillas se construyen con el beneplácito de los entrenadores. Es cierto que Jesús entró en una plantilla que estaba hecha al 80%, pero aun así se tuvo claro cómo adaptar ciertas cosas del juego. El punto de partida, que fue el duelo contra el Baskonia, el equipo hizo lo que se buscaba y en Badalona también fue espectacular, pero a partir de ahí ocurrieron ciertas cosas y poco a poco tuvo Jesús que ir cambiando la idea. Luego le sumas lesiones y circunstancias y llegó un momento que era supervivencia. Aun así creemos que Jesús es un grandísimo entrenador y que en otras circunstancias hubiese funcionado de forma espectacular.

¿Se esperó demasiado para destituirle?

No, es una decisión que no queríamos tomar porque estábamos convencidos de que es un gran entrenador.

¿Y en el caso de Joan Plaza? Quedaban solo tres jornadas y poco más de una semana de Liga.

Creo que el timing fue perfecto porque se consiguió lo que buscábamos. Ahí sí que teníamos claro que lo teníamos que hacer. A veces las sensaciones en las cabezas de los jugadores son la clave para conseguir a corto plazo ciertos logros. La salvación, tal como se había puesto, pasaba por un clic total en la cabeza de los jugadores.

Por lesiones o falta de rendimiento se hicieron numerosos fichajes con la temporada empezada y muchos no dieron resultado. ¿Se firmó lo que se pudo? ¿Se falló en los perfiles por la dificultad del mercado?

Totalmente. Partiendo de la base de que todos son buenos jugadores, y no quiero que se interprete mal por nadie ni por los propios jugadores, cuando se va al mercado de reparación, entre comillas, es muy difícil y con la normativa española todavía más. Es muy complicado encontrar un sustituto a Trae Bell-Haynes, que es nuestra pieza clave, y te comunican la lesión cinco minutos después, tal cual, de recibir el contrato firmado de la última plaza americana que teníamos libre. Washington nos dio dos partidos que han supuesto la salvación, Burgos y el segundo cuarto de Gran Canaria. Joan Plaza quería un anotador y firmamos a Wright-Foreman, pero son jugadores de momentos fugaces y que no va con lo que nos gusta a nosotros. Olaseni es el perfil de lo que buscamos completamente. Por eso lo hemos renovado.

"Lo que el año pasado costaba 1, este año cuesta 3, porque a nivel europeo han aparecido presupuestos muy grandes en Italia, Grecia o Turquía y nos hemos quedado a la cola" Pedro Llompart

¿Ha hecho daño a las arcas del club tanto movimiento en la plantilla?

El club ha hecho un grandísimo esfuerzo y todos los cambios conllevan alteraciones en los presupuestos. El club ha estado de chapeau y ha luchado como el que más para conseguir el objetivo.

Este año se está fichando más experiencia en Liga Endesa y más tiro de tres. ¿Es algo buscado?

Quiero ser claro en esto. Nosotros el año pasado teníamos tiro de tres, lo que pasa es que tuvimos muy malos porcentajes de grandes tiradores. Teníamos el tiro de tres en el ‘5’ con Dulbjevic, que hizo el peor porcentaje de su vida y con mucha diferencia; el porcentaje de Spissu, que aunque nos dio la salvación así gran parte de la temporada fue difícil. Tuvimos a Stevenson, que era un grandísimo jugador que no cuajó. No pudimos ver nunca a Kabaca, que era un tirador sólido en la línea de tres. Este año hemos buscado perfiles que puedan encajar en la importancia que tiene el triple en esta competición.

¿Han fichado primeras opciones? ¿Están satisfechos en ese aspecto?

El mercado este año ha sido todavía más difícil. Lo que el año pasado costaba 1, este año cuesta 3, porque a nivel europeo han aparecido presupuestos muy grandes en Italia, Grecia o Turquía y nos hemos quedado a la cola. Estamos súper contentos de lo que se ha fichado porque son jugadores que han querido venir, que realmente quieren estar en Zaragoza sabiendo que no jugamos competición europea, entonces para nosotros eso es primera opción. Es cierto que algunos de los perfiles que teníamos en mente se han descartado porque en las entrevistas han mostrado dudas.

¿Qué falta por fichar?

Nos falta todavía un fichaje por hacer en la posición de ‘5’ y buscamos un perfil similar a los que hemos ya incorporado. Gente que realmente quiera estar aquí, que si puede ser que conozca la Liga, que sabe a lo que viene y buenos jugadores de baloncesto.

"Estamos muy contentos del final de temporada de Jaime Fernández, ya que demostró mucho compromiso, no solo a buen nivel en la pista, sino en el vestuario, que se lo habíamos pedido, y queremos ver cuál es su evolución" Pedro Llompart

¿Se descarta firmar un ‘4’?

Hemos hecho reflexión interna y creemos que el año pasado nos faltó un poco de identidad y eso te la da tu gente. Tenemos dos canteranos con ficha de primer equipo, que son Jaime Fernández y Sergi García, y la última plaza, la número 12, va a ser para gente de la casa de entrada. Tenemos un magnífico U22 y vamos a aprovechar esta circunstancia. Estamos muy contentos del final de temporada de Jaime, ya que demostró mucho compromiso, no solo a buen nivel en la pista, sino en el vestuario, que se lo habíamos pedido, y queremos ver cuál es su evolución.

¿El fichaje del pívot que falta está cerca o encaminado?

Sí, está encaminado. Tenemos claro cuál es el perfil. Queremos, repito, un jugador que quiera venir aquí, que sepa jugar bien al baloncesto y, evidentemente, necesitamos un jugador grande y con experiencia. Un buen jugador de pick and roll. Por ahí van los detalles.

DAZN

En una plantilla hay jugadores más de rol y otros que son apuestas importantes. ¿El pívot dónde se enmarca?

Diría que es una apuesta importante. Para nosotros, el ‘1’ y el ‘5’ son claves. Creo que tenemos una magnífica pareja de bases y también que vamos a tener una magnífica pareja de cincos.

¿Qué ocurrió con Txus Vidorreta? ¿Cuál es la versión del Casademont Zaragoza?

Fue una opción y dejó de serla. Y finalmente nuestro entrenador es Gonzalo y estamos súper contentos de que sea Gonzalo. No hay más. Sé que ha habido mucho por el medio, pero esto es como cuando tú quieres un jugador y cuando vas al mercado hay opciones y hay diferentes clubs que optan. Txus salió de Tenerife y decidió ir a Málaga. Punto y final.

¿Están enfadados con él, su representante o el Unicaja?

Para nada, para nada.

En caso de que hubiera venido, ¿tenía que haber pagado el Casademont por él?

No tengo ni idea. La parte contractual la lleva José Artigas. Y ahí, como no se dio tampoco, no creo que ni él lo sepa en estos momentos.

"Txus Vidorreta fue una opción y dejó de serla. Salió de Tenerife y decidió ir a Málaga. Punto y final. No estamos enfadados con él" Pedro Llompart

¿Sentían desde el club que el ciclo de Santi Yusta se había terminado? ¿Les pilló su salida de sorpresa?

Santi es otro de los jugadores que tuvo un final de temporada de mucho compromiso, muy serio y tirando mucho del carro. Estamos súper agradecidos con lo que demostró y no es fácil porque siente mucho lo que pasaba. Un jugador como él nunca sobra y que se te vaya es un inconveniente que tienes que paliar. Anotación, cupo, identificado con el proyecto... No es fácil perder jugadores así. Pero entendemos que la gente tiene sus ideas, tiene ganas de lo que ellos consideran mejorar o de algún cambio de ciclo porque llevan mucho tiempo en un mismo sitio. Entendemos la decisión de Santi.

Fue por tanto decisión de Yusta.

Es que este caso es muy fácil de entender. Es un paso importante en su carrera y hay que entenderlo, respetarlo y desearle lo mejor.

Devin Robinson fue el único jugador de esta temporada en el derecho de tanteo. ¿Querían contar con él o simplemente querían evitar que reforzase a otro club de la Liga Endesa?

Consideramos que es un jugador que ha rendido muy bien y con unas características que mejor rodeado podía aportar mucho, pero ocupa plaza de extranjero. Luego no olvidemos que el tema impositivo en España a partir del segundo año se dispara. Ha sido una mezcla de todo. Lo metimos en derecho de tanteo porque teníamos dudas de si contar o no contar con él y de si llegaríamos a lo que queríamos o no.

Dubljevic fue una gran apuesta hace dos años y no solo en la pista, también en el vestuario. ¿Qué balance hace de su paso por el Casademont?

Ha sido una temporada muy complicada para él y ahí lo podemos dejar. No se ha acabado de encontrar y nosotros hemos sufrido mucho en ese aspecto.

¿Se intentó renovar a algún jugador que haya salido este verano?

No, las salidas han sido marcadas.

¿Joan Sastre es una opción?

La línea exterior está cerrada. El mercado es cambiante siempre. A lo mejor llega un jugador y tienes que cambiar, pero a día de hoy está cerrada la línea exterior.

"Mi destitución no ha sido una preocupación para mí en ningún momento. Mi preocupación era la situación del club, que como ya he dicho siento muy dentro" Pedro Llompart

¿Cuál es la idea con la ficha 12 del primer equipo y el U22?

Va a ser una ficha que esté abierta. Nos permite ir adaptando las necesidades del equipo. Lo que sí que van a estar es en dinámica de entrenamiento, como estaban el año pasado. Irá viendo Gonzalo en el día a día, que realmente es el que decidirá estas cosas.

¿En algún momento sobrevoló su destitución? ¿Le dijo el club algo?

No, si le digo la verdad no he tenido tiempo ni de pensarlo.

¿Llegó a temer por el despido?

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No ha sido una preocupación para mí en ningún momento. Mi preocupación más grande era la situación del club, que como ya he dicho siento muy dentro.