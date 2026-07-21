Pedro Llompart, sobre el conflicto entre el Casademont Zaragoza y Aday Mara: "Consideramos que tenemos que recibir una cuantía económica"

Pedro Llompart ofreció una entrevista a este diario en la que repasó tanto la actualidad del equipo masculino como del femenino, pero también habló sobre Aday Mara, pick número 12 del Draft de la NBA, campeón de la NCAA y canterano del Casademont Zaragoza, con el que mantiene desde su salida un litigio legal.

Reconoció desde el primer momento que, pese a ser el secretario técnico del club, todas las cuestiones "son cosas internas que lleva el club y por lo tanto no puedo ayudar demasiado", por lo que desconoce en qué punto exacto está el conflicto a nivel judicial, pero sí que dejó algunas pinceladas sobre la situación actual entre el jugador aragonés y el Casademont.

"Nuestra postura es clara desde el principio. Aday es un jugador que hemos formado, que ha crecido con nosotros y la reclamación que hacemos es porque consideramos que tenemos que recibir una cuantía económica", afirmó.

Y sobre el transfer, recalcó que tampoco tiene "información de primerísima mano", pero que "evidentemente todos sabemos que para jugar en la NBA sí que necesitas el transfer".

El Casademont defiende que tiene contrato con el club y por lo tanto hay incompatibilidad pero hay muchas aristas. La primera, que las normas internas de la FIBA, en su artículo 67a, aseguran que la Carta de Autorización (lo que se suele conocer como el transfer se puede denegar "si el jugador está bajo contrato con su club más allá de la fecha prevista para el traspaso", aunque no aplica a los jóvenes. Pero la normativa FIBA no tiene mucho recorrido a efectos legales ya que la inscripción en la NBA se rige por el acuerdo bilateral entre la NBA y la FIBA, que no es público ni se conoce su contenido. Es decir, que lo tendrá que decidir un juez, salvo acuerdo previo o pago del dinero que reclama el club, que son 560.000 euros.

Además, Llompart reconoció que le "consta" que ha habido conversaciones tanto con Aday como con su entorno antes de llegar a este punto y que es un problema "que viene de muy atrás".

De todos modos, deseó mucha suerte al zaragozano y también sacó pecho sobre el buen trabajo realizado con la cantera, ya que en la NBA no solo está Aday Mara, sino también Vit Krejci: "Estamos muy orgullosos de ver hasta dónde ha llegado un jugador de la cantera del Casademont. Es un orgullo para nosotros verle ahí y habla muy bien del trabajo histórico que se ha hecho en Zaragoza con el baloncesto base. Le deseamos lo mejor porque una parte, sin duda, es por lo que ha aportado a su formación este club".

El origen del conflicto

Aday Mara solicitó rescindir el contrato que mantenía con el club desde el 1 de septiembre de 2020 alegando que ese acuerdo firmado con la asistencia de sus padres le perjudica. Por ello, comunicó su decisión firme e irrevocable de continuar su formación integral fuera de la entidad aragonesa y de resolver el contrato al final de la temporada 2022-23. Ese contrato suponía unos ingresos mínimos garantizados para él de 600.000 euros al cabo de los 7 años de duración.

El Casademont Zaragoza, tras una carta de Aday a la entidad cuatro días antes de ser mayor de edad, emitió un comunicado oficial sobre su situación, señalando que no podía compartir sus argumentos y que iba a hacer valer sus derechos.

El hecho de que esté fechado el 11 de abril hace que el Casademont Zaragoza reclame a Aday Mara el pago de los 700.000 euros de la cláusula de corte que estipula el contrato y que, hasta ese momento, hasta la mayoría de edad del jugador, era de 500.000 euros. En cualquiera de los dos casos, el 20% de esa cantidad es para el propio pívot, por lo que el club le reclama 560.000 euros para poder romper ese pacto firmado hace menos de tres años.