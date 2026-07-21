CASADEMONT ZARAGOZA
Primeras palabas de Jaworski como nuevo jugador del Casademont Zaragoza: "Estoy emocionado por hacer que este club vuelva a competir a un alto nivel"
El escolta estadounidense está deseando llegar a la capital aragonesa
Justin Jaworski ya habla como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El último fichaje anunciado por el club aragonés para su equipo masculino se ha pronunciado en un vídeo publicado por la propia entidad en el que destaca su emoción por llegar a la capital aragonesa y empezar a trabajar para llevar al conjunto zaragozano de nuevo a un alto nivel competitivo.
El escolta, procedente del Bilbao Basket, llega al equipo dirigido por Gonzalo García de Vitoria para aportar puntos desde el perímetro, con el tiro de tres como su principal amenaza. Ese fue uno de los grandes debes del Casademont Zaragoza hasta el punto de convertirse en el peor tirador de larga distancia de la Liga ACB y el club quiere corregir esa deficiencia incorporando tiradores.
En ese papel encaja Jaworski, que ya cumplió ese cometido el pasado curso en Bilbao. "¿Qué tal afición? Soy Justin Jaworski. Solo quería decir que estoy emocionado por llegar y ponerme a trabajar y, lo más importante, hacer que este club vuelva a competir en un alto nivel, donde debe estar. Tengo ganas de estar allí y vamos a por ello", ha indicado el estadounidense en el vídeo publicado por el club.
Jaworski ha fichado por una temporada con el conjunto aragonés, que también ha incorporado a Guillem Vives, Sergi García, Caleb Homesley, Nico Brussino y Roberts Blumbergs. Seis fichajes en total hasta el momento con los que el Casademont va a darle la vuelta completa a la plantilla después de la pasada temporada.
- Más madera para el juego interior del Casademont Zaragoza: llega Kristine Vitola
- El análisis de la plantilla del Casademont Zaragoza femenino: más dinamita y más incertidumbre
- Justin Jaworski, dinamita y triples para el Casademont Zaragoza
- Se avecina un bombardeo en el Casademont Zaragoza
- El Casademont Zaragoza no quiere sustos en su 25º aniversario: fichajes con riesgo (casi) cero
- Se confirma el adiós de Devin Robinson al Casademont Zaragoza: el club lo hace oficial
- La conexión entre Yarden Garzon y Aisha Sheppard: 'cortadas' en la WNBA el mismo día y por el mismo equipo y fichaje por el Casademont
- Ornella Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza, se queda en las Toronto Tempo por el momento