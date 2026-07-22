CASADEMONT ZARAGOZA
Carla Brito entrena con los más pequeños del campus del Casademont Zaragoza
La jugadora canaria pasó la jornada en Albarracín
Los chicos y chicas del Campus de Albarracín han disfrutado de una visita muy especial con la presencia de Carla Brito, uno de los fichajes del verano del Casademont Zaragoza, que ha compartido una mañana llena de baloncesto, aprendizaje y cercanía con los participantes del campus.
La jugadora de Casademont Zaragoza comenzó la jornada participando en un encuentro en el que los asistentes pudieron hacerle todo tipo de preguntas sobre su trayectoria, sus experiencias dentro y fuera de la pista y algunas curiosidades de su día a día. Carla respondió a cada una de ellas con cercanía y naturalidad, compartiendo vivencias y consejos con los jóvenes jugadores.
Tras este turno de preguntas, Brito se unió a los entrenamientos, donde pudo conocer más de cerca a los participantes, seguir de primera mano su evolución y compartir con ellos diferentes ejercicios sobre la pista. Además, aprovechó la ocasión para ofrecerles consejos y animarlos a seguir disfrutando del baloncesto con esfuerzo, ilusión y constancia.
Una jornada inolvidable para todos los asistentes, que se llevaron el recuerdo de haber compartido una experiencia única junto a una de las jugadoras de Casademont Zaragoza.
- Entrevista con Pedro Llompart: 'Nos falta un pívot y algunos fichajes los hemos descartado porque en las entrevistas mostraron dudas
- Más madera para el juego interior del Casademont Zaragoza: llega Kristine Vitola
- El análisis de la plantilla del Casademont Zaragoza femenino: más dinamita y más incertidumbre
- Justin Jaworski, dinamita y triples para el Casademont Zaragoza
- Se avecina un bombardeo en el Casademont Zaragoza
- Pedro Llompart, sobre el conflicto entre el Casademont Zaragoza y Aday Mara: 'Consideramos que tenemos que recibir una cuantía económica
- Se confirma el adiós de Devin Robinson al Casademont Zaragoza: el club lo hace oficial
- Primeras palabas de Jaworski como nuevo jugador del Casademont Zaragoza: 'Estoy emocionado por hacer que este club vuelva a competir a un alto nivel