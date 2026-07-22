El Casademont Zaragoza conocerá este jueves su rival en la Supercopa

El Casademont Zaragoza conocerá este jueves el camino que le espera en la Supercopa LF Endesa con el sorteo de emparejamientos que tendrá lugar desde las 12.30 horas en la sede de Endesa en Madrid. El equipo de Carlos Cantero defenderá la corona conquistada en Huesca en 2025 en la edición que este curso tendrá lugar en Torrejón de Ardoz, Madrid, los días 26 y 27 de septiembre.

El sorteo será puro, sin ningún condicionante, por lo que estarán en el mismo bombo el Innova-tsn Leganés, como equipo mejor clasificado de la Comunidad de Madrid el pasado curso, el Valencia Basket, como campeón de Liga LF Endesa y de la Copa de SM La Reina, el Casademont Zaragoza como subcampeón de la LF Endesa y el Hozono Global Jairis como subcampeón de la Copa de SM La Reina.

Como cada temporada, la Supercopa dará el pistoletazo de salida oficial a la temporada, que continuará una semana después con la primera jornada de la Liga Femenina Endesa. Esta competición ya conoce también el calendario de emparejamientos. El 14 de octubre dará comienzo una nueva Euroliga par el Casademont Zaragoza, que comenzará recibiendo al Basket Landes en el Príncipe Felipe.