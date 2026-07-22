El Casademont Zaragoza ficha a Lluc Pluvinet

El Casademont Zaragoza refuerza su equipo U22 con el joven escolta Lluc Pluvinet (2,00 m, octubre de 2007) de cara a la próxima temporada, la segunda de existencia de esta competición. Pluvinet, "un exterior de gran proyección, recala en la disciplina rojilla tras disputar la pasada temporada 2025-2026 en el baloncesto de High School estadounidense con la prestigiosa Balboa School de California", ha informado la entidad.

El escolta se formó en las categorías inferiores del Barcelona, "con el que destacó en citas del máximo nivel júnior y torneos internacionales como el NextGen de la Euroliga", añade el club. Pluvinet es, además, internacional en las categorías inferiores de la selección y acaba de ser llamado por la U19 .

"Bajo la dirección técnica del entrenador Óscar de Paula, Pluvinet sumará su polivalencia, amenaza exterior y dinamismo defensivo a un bloque que viene de consolidarse en la élite tras finalizar la pasada temporada en la cuarta posición de la Final a 6 de la Liga U", señala el Casademont.

El club aragonés refuerza así su equipo de cantera, que ha sufrido varias bajas. El zaragozano Álex Moreno ha tenido que dejar el club tras superar los 22 años, edad máxima para jugar esta categoría, mientras que Youssouf Traoré y Sasha Savkov se han marchado a Estados Unidos para continuar allí su carrera.