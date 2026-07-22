Entrevista con Pedro Llompart sobre el Casademont femenino: "Cuando lo haces muy bien vienen peces más grandes a comer"

¿Cuál es el balance de la temporada del equipo femenino?

Creemos que la temporada del femenino ha sido muy buena, más allá de los logros que se han conseguido, porque ver a la gente tan ilusionada con el equipo es realmente el premio extra que nos llevamos. Creemos que el equipo ha competido muy bien, con los valores que buscamos tener en el club, y a la altura de lo que se esperaba, incluso logrando metas muy difíciles. El colofón final fue la magnífica Final Six con ese tercer puesto, que es un hecho que va a quedar para la historia. Y luego, tras la Euroliga, con las circunstancias que se dieron y el bajón que te puede dar, competimos muy bien en los playoffs también. Si a eso le sumamos la Supercopa conseguida en septiembre, podemos decir que el equipo femenino ha hecho una gran temporada.

¿Están satisfechos con lo conseguido o la sensación es que se podía haber dado un paso más?

Somos ambiciosos, pero estamos muy contentos de la temporada del equipo. Cuando un equipo arrastra tanto y la gente lo disfruta solo puedes estar orgulloso. Detrás de los éxitos hay una pizca de suerte que debes tener y hay unos rivales de altísimo nivel por medio. Lo importante es estar en la lucha y hemos estado.

¿Qué le faltó al equipo en el tramo final?

Hubo equipos que mejoraron, que llegaron bien a la Copa y el playoff y son momentos. Hicimos quizá una Copa que nos hubiese gustado llevárnosla y al poco tiempo una Final Six increíble. El playoff también fue increíble por las circunstancias que teníamos, con los cambios que hubo en la plantilla. No olvidemos que tampoco teníamos a Carlos, y perdimos con la canasta en el último segundo.

¿Qué pasó con Carla Leite? ¿Por qué se fue?

Fue un deseo de la jugadora. Había una posibilidad contractual y la hizo efectiva. A partir de ahí no hay más. Creo que Carla nos dio muchas cosas buenas y que el equipo era lo suficientemente bueno como para competir sin ella también, como demostró. A veces tienes que tomar ciertas decisiones en cuanto a posibilidades de salida en contratos, porque las negociaciones a veces son complicadas y si quieres tener talento en ciertas circunstancias tienes que poner también de tu parte. Ella tenía esa posibilidad, optó por llevarla a cabo, tenía claro que la WNBA para ella era clave y ya está. Y nosotros hicimos bien nuestros deberes porque el equipo siguió compitiendo sin ningún problema, como se demostró. Por lo tanto, que quede claro, estamos muy contentos con Carla y con el rendimiento que dio y muy contentos con el nivel del equipo también sin ella.

¿Les pilló de sorpresa?

Son cosas que se deciden en un periodo muy breve de tiempo. No fue sorpresa que fuese el día después de la Final Six, pero la comunicación fue muy poquito antes. Pudimos tenerla para la Final Six y a partir de ahí sabíamos que se iba.

¿Hubo posibilidad real de renovar a Helena Pueyo? ¿Insistió mucho el club en intentar su continuidad?

Se habló varias veces con Helena. Decía que estaba muy bien en el club y valoraba nuestra opción, pero al final decidió que su futuro pasaba por otro equipo y le deseamos lo mejor. Estábamos súper contentos del rendimiento que ha dado aquí y de lo que ha crecido. Nosotros tenemos que apelar a eso, que el talento crezca con nosotros porque no podemos acudir a veces al mercado y fichar lo que firman otros equipos. El club cogió a una Helena muy joven y que fue mejorando muchísimo.

¿Afectó en el playoff la baja de paternidad de Carlos Cantero?

Todas las bajas de un equipo afectan, aunque creo que se hizo un magnífico trabajo. Quieras o no el día a día queda un poco alterado, pero es parte del deporte. Cuando hay lesiones, te tienes que adaptar a las circunstancias.

La sensación es que desde el club se apoyó la decisión de Cantero, que no es habitual en el deporte de élite.

Carlos nos contó que quería disfrutar de la baja de paternidad y nosotros lo entendimos e intentamos llevar adelante la situación. Se habló con él y las cosas quedaron cuadradas también dentro del equipo. Era muy importante antes de que él se marchase, la planificación del trabajo estaba hablada y hecha. Y el día a día se llevó hacia adelante con el magnífico staff que nos quedó, que lo hizo muy bien también, y con el gran esfuerzo de las jugadoras, que dieron un paso adelante muy importante y eso es de alabar.

¿Plantilla cerrada?

Plantilla cerrada.

¿Se ha encontrado mucha oposición a la hora de firmar jugadoras entre la WNBA y Project B?

El club se ha encontrado muchas dificultades porque hay nuevos jugadores en el mercado. Las normas han cambiado mucho y todavía están cambiando. Se ha disparado el baloncesto femenino a nivel mundial y eso evidentemente te afecta. Además, cuando lo haces muy bien, como lo hemos hecho, peces más grandes vienen a comer y también nos ha pasado eso. Pero estamos muy contentos de haber podido retener y continuar teniendo en plantilla gente que para nosotros es clave y que también podría haber marchado. El club ha hecho un gran esfuerzo y ellas han demostrado que realmente quieren estar aquí en Zaragoza.

¿Cómo está la situación de Bankolé y Fingall en la WNBA?

Ellas en su momento nos trasladaron su voluntad de poder optar por jugar la WNBA y cada una tiene una realidad contractual diferente. Se accedió a ello y las jugadoras van a llegar más tarde de lo que preveíamos y no hay ninguna sorpresa. Pero llegarán a tiempo para nuestras competiciones.

¿Se han cubierto más a nivel contractual después de lo sucedido con Carla Leite en un momento clave de la temporada?

El club estaba cubierto en esta circunstancia también. Hay que entender que para cerrar ciertas operaciones tienes que hacer ciertas concesiones. Creo que el club lo hizo muy bien con Carla también y no creo que haya que protegerse de más. Tú quieres a una jugadora o un jugador y las negociaciones suelen ser largas y con muchos temas. José (Artigas) es muy bueno negociando.

¿En qué escalón está el Casademont femenino en cuanto a presupuesto?

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No sabría decirle, en un escalón similar al del año pasado. Habría que ver cuáles son los escalones de los demás y qué impacto tiene Azulmarino porque creo que tiene un presupuesto importante, pero más o menos por el estilo. ¿Dónde nos deja eso? En que tenemos que apelar a hacer las cosas mucho mejor que otras para conseguir los objetivos tan grandes que nos ponemos. Tenemos que seguir con las características que ha tenido este club desde el inicio. Es decir, desarrollar jugadoras que llegan y que cuando empiezan tienen un nivel y cuando terminan otro, como Gueye el año pasado. Cantero eso lo hace a la perfección.