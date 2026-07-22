Laurynas Birutis, un pívot de Euroliga para cerrar la plantilla del Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ya tiene a la guinda del pastel y al jugador que cierra la plantilla, el pívot físico, fuerte y "apuesta importante", en palabras de Llompart, que le faltaba al equipo aragonés para completar su profunda reconstrucción. Laurynas Birutis es el pívot que faltaba y que vuelve a la Liga Endesa después de haber sido fundamental durante dos temporadas en el Obradoiro.

El interior mide 2.13 y cumplirá 29 años en agosto, por lo que llega en plena madurez deportiva. Birutis procede del histórico Zalgiris Kaunas, club en el que ha militado las últimas cuatro temporadas al máximo nivel no solo en su competición doméstica, sino también en la Euroliga.

Durante el último curso continental participó en 41 partidos, firmando un 69,2% de acierto en tiros de campo de dos puntos. Su techo histórico en la Euroliga quedó fijado en los 28 créditos de valoración logrados frente al Fenerbahce, por lo que llega con vitola de ser un jugador muy importante para García de Vitoria.

Y, siguiendo con la línea marcada este año por el club tras esquivar por los pelos el descenso a Primera FEB, el nuevo pívot tiene experiencia en Liga Endesa, competición que conoce tras haber defendido dos temporadas, entre 2020 y 2022, la camiseta del Obradoiro. En sus dos campañas promedió en una 15 de valoración y en otra 15,3, puso casi un tapón por duelo, capturó una media de cinco rebotes y sus medias de puntos fueron de 10,8 y de 13,1 durante su etapa en Galicia.

En su debut en la competición española, impactó de forma inmediata al erigirse como el MVP de la ACB en el mes de septiembre, promediando unos dominantes 19,3 puntos, 8 rebotes y 1 tapón por encuentro. «Su regularidad en la pintura y su gran efectividad en el tiro de dos lo convirtieron en uno de los pívots más cotizados de la competición», apuntó el club.

El Casademont se asegura a un pívot dominante, físico, con capacidad reboteadora y fuerte en el bloqueo y continuación. Hará pareja con Gabriel Olaseni, un interior enérgico y que, en ciertos aspectos, tiene características parecidas a las del lituano.

Y el propio club, igual que hiciera Pedro Llompart este pasado martes en una entrevista con este diario, aseguró que este fichaje cierra la plantilla, salvo que haya imprevistos en forma de lesiones u otras circunstancias inesperadas.

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El Casademont Zaragoza ha dado ocho salidas de la primera plantilla del curso pasado (Spissu, Robinson, Wright-Foreman, Yusta, Dubljevic, Joaquín Rodríguez, DJ Stephens y Koumadje), continúan Bell-Haynes, Miguel González y Jaime Fernández, renovó a Olaseni y han llegado Guillem Vives, Sergi García, Caleb Homesley, Justin Jaworski, Nico Brussino, Roberts Blumbergs y el propio Birutis. Todos ellos tienen experiencia en la_Liga Endesa salvo Blumbergs, aunque sí que jugó en LEB Oro con el Palencia.