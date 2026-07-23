El Casademont Zaragoza empezará la Supercopa contra el Valencia

Contra el vigente campeón de Liga y Copa y el archienemigo del Casademont Zaragoza. Así comenzará la temporada oficial el equipo de Carlos Cantero, que se medirá al Valencia Basket en la primera semifinal de la Supercopa que se disputará en Torrejón de Ardoz, Madrid, tras el sorteo llevado a cabo en la mañana de este jueves. La cita será el sábado 26 de septiembre y la otra semifinal la disputarán el Leganés y el Jairis. El domingo se jugará la final.

El Casademont Zaragoza defiende el título conquistado hace un año en Huesca, cuando superó al Hozono Global Jairis en las semifinales y, precisamente, al Valencia Basket en el partido por el título. Fue el segundo trofeo que el club aragonés consiguió llevar a sus vitrinas en los seis años de historia del equipo femenino tras la Copa de 2023.

Se trata de uno de los grandes duelos del baloncesto nacional, ya que ambos equipos suelen cruzarse en todas las competiciones en busca del éxito. El pasado curso el Casademont se llevó la final de la Supercopa ante las taronjas pero cayó en las semifinales de la Copa y en la final de la Liga con el conjunto che, que conquistó ambos títulos.

Noticias relacionadas

El conjunto de Carlos Cantero llegará con todas sus novedades, si bien todavía se desconoce el día exacto en el que podrán incorporarse Nadia Fingall y Ornella Bankolé tras su paso por la WNBA, mientras que en el Valencia tanto Florez como Carrera estarán todavía en Estados Unidos. Será el primer enfrentamiento de Helena Pueyo con su exequipo tras dejar el Casademont Zaragoza y unirse al Valencia, y el estreno de Javier Torralba, con origen aragonés, en el banquillo valenciano.