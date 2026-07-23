Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ZaragozaZaragozaParque de atraccionesReal ZaragozaACSCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

El Casademont Zaragoza estrenará el nuevo pabellón de Binéfar en un amistoso ante el Ilerna Lleida

La entrada cuesta 15 euros y el aforo es de 355 asistentes, 255 en gradas y 100 de pie

Cartel del partido amistoso Casademont Zaragoza-Ilerna Lleida en el nuevo pabellón de Binéfar

Cartel del partido amistoso Casademont Zaragoza-Ilerna Lleida en el nuevo pabellón de Binéfar / Ayuntamiento de Binéfar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Ya se conoce un partido de la pretemporada del Casademont Zaragoza. El Ayuntamiento de Binéfar ha anunciado un partido amistoso para estrenar el nuevo pabellón 2 Complejo Deportivo Municipal El Segalar entre el equipo zaragozano y el rival de la Liga Endesa más próximo geográficamente, el Ilerna Lleida, que tendrá lugar el próximo 28 de agosto a las 19:00 horas.

"El partido amistoso tendrá una entrada de 15 euros que se podrá adquirir en los siguientes puntos de venta: Di Marco, Viajes Canaima y Mercería Brualla", informa en un comunicado el ayuntamiento. El aforo es de 355 asistentes, 255 en gradas y el centenar restantes en sillas a pie de pistas. 

Previamente a la celebración de este partido, el nuevo pabellón 2 C.D.M. El Segalar lo inaugurará el próximo jueves 30 de julio a las 11:00 horas, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Deporte, Mar Vaquero, junto con la alcaldesa, Patricia Rivera, y el concejal de Deportes, Sergio Serra. 

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents