El Casademont Zaragoza estrenará el nuevo pabellón de Binéfar en un amistoso ante el Ilerna Lleida

Ya se conoce un partido de la pretemporada del Casademont Zaragoza. El Ayuntamiento de Binéfar ha anunciado un partido amistoso para estrenar el nuevo pabellón 2 Complejo Deportivo Municipal El Segalar entre el equipo zaragozano y el rival de la Liga Endesa más próximo geográficamente, el Ilerna Lleida, que tendrá lugar el próximo 28 de agosto a las 19:00 horas.

"El partido amistoso tendrá una entrada de 15 euros que se podrá adquirir en los siguientes puntos de venta: Di Marco, Viajes Canaima y Mercería Brualla", informa en un comunicado el ayuntamiento. El aforo es de 355 asistentes, 255 en gradas y el centenar restantes en sillas a pie de pistas.

Previamente a la celebración de este partido, el nuevo pabellón 2 C.D.M. El Segalar lo inaugurará el próximo jueves 30 de julio a las 11:00 horas, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Deporte, Mar Vaquero, junto con la alcaldesa, Patricia Rivera, y el concejal de Deportes, Sergio Serra.