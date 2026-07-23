Primeras palabras de Laurynas Birutis como nuevo jugador del Casademont Zaragoza: "Nos vemos pronto"

Laurynas Birutis ya habla como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El pívot lituano ha dejado un mensaje a los seguidores del equipo aragonés en las redes sociales oficiales del club en el que muestra sus ganas de llegar a la capital aragonesa para comenzar la nueva temporada, algo que sucederá a mediados de agosto.

"Hola a todos, quería saludaros. No puedo esperar a que empiece la temporada y veros a cada uno de vosotros en el pabellón. Disfrutad del resto del verano y nos vemos pronto. ¡Vamos, Marea Roja!", dice el jugador en un breve vídeo.

Birutis se convirtió este miércoles en el séptimo y último fichaje del Casademont Zaragoza para su plantilla masculina, que queda cerrada con once fichas profesionales. El jugador número doce será un miembro del equipo U22, equipo al que Gonzalo García de Vitoria seguirá muy de cerca y participará en los entrenamientos del primer equipo.

El pívot lituano procede del Zalgiris, con el que ha disputado la Euroliga, pero posee experiencia en la Liga Endesa ya que disputó dos temporadas en las filas del Obradoiro y dejando muy buenas sensaciones tanto por su juego como por los números que firmó.

El Casademont Zaragoza ha fichado este verano a Guillem Vives, Sergi García, Nico Brussino, Caleb Homesley, Justin Jaworski, Roberts Blumbergs y el propio Birutis, mientras que continúan del curso pasado Trae Bell-Haynes, Miguel González, Jaime Fernández y Gabriel Olaseni, el único miembro de la plantilla que renovó su contrato.