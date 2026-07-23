La revolución total del Casademont Zaragoza

Laurynas Birutis puso el cierre a la plantilla masculina del Casademont Zaragoza para la temporada 2026-27. En poco más de mes y medio desde la milagrosa salvación en Lugo, el club aragonés le ha dado la vuelta como un calcetín a su primer equipo masculino con una revolución total en cuanto a nombres y configurando un equipo que, sobre el papel, corrige algunos de los errores más importantes cometidos hace un año. Después la temporada dirá si ha sido un acierto o no.

Lo primero que llama la atención en la plantilla es la completa remodelación llevada a cabo. Del curso pasado quedarán en el Príncipe Felipe Trae Bell-Haynes, Miguel González, Jaime Fernández y Gabriel Olaseni, el único que se ganó la renovación y fue el último en llegar a la plantilla. El base y González afrontarán el último año de su contrato, mientras que Jaime Fernández está vinculado con el club hasta 2028.

Después de una temporada tan desastrosa, que estuvo a punto de llevar al club al abismo del descenso, ninguna posición de la plantilla se parecerá a la del curso pasado. Bell-Haynes, cuyo compromiso regresando lo antes posible de su lesión en la mano está fuera de toda duda, estará en esta ocasión acompañado de Guillem Vives y Sergi García, dos bases diferentes y complementarios. De esta forma habrá tres directores de juego en el equipo y no dos como el verano pasado, lo que acabó convirtiéndose en un drama cuando Bell-Haynes cayó lesionado.

Brussino y Homesley, durante su etapa en Gran Canaria / QUIQUE CURBELO / EFE

El exterior también cambia casi por completo, puesto que solo continúa Miguel González y, salvo que Gonzalo García de Vitoria disponga lo contrario, con un rol complementario en el equipo. Después de ser el peor equipo de la ACB desde el triple, el club ha apostado por tiradores consumados como Justin Jaworski, Caleb Homesley y Nico Brussino. Los cuatros también pueden abrir el campo, con Roberts Blumbergs como única apuesta, y la confianza que el técnico quiere otorgarle al canterano Jaime Fernández, que siempre ha cumplido cuando ha salido a la pista.

Y en el cinco, otra gran novedad. El equipo partirá con dos jugadores diferentes, que permitirán a García de Vitoria jugar a cosas diferentes, pero con garantías desde el principio. Olaseni ha demostrado que, sin ser nada espectacular, ejecuta bien lo que sabe hacer y Birutis dejó muy buena impresión en el Obradoiro y regresa a la ACB tras un paso por la Euroliga.

Sergi García, durante su primera etapa en Zaragoza / Archivo EL PERIÓDICO

Hay varios factores en común que unen a todos los fichajes. Se trata de jugadores contrastados, en plena madurez deportiva, con conocimiento de la competición. El único que no ha disputado la ACB es Roberts Blumbergs, pero el letón pasó por el Palencia en la LEB Oro, por lo que Gonzalo García de Vitoria conoce bien su potencial. El técnico tendrá, a partir del 17 de agosto, la no sencilla labor de hacer que todos esos jugadores conformen un equipo y tengan una idea de juego. Los once que conforman la plantilla tienen puntos en las manos, por lo que la capacidad ofensiva del Casademont Zaragoza estará fuera de toda duda. El club ha hecho lo opuesto de la temporada pasada buscando también lo contrario, el éxito.