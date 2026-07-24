Matija Lukic, jugador del Casademont Zaragoza de solo 16 años, convocado con la selección absoluta de Serbia

Matija Lukic, jugador del Casademont Zaragoza de tan solo 16 años y que hará 17 en octubre, está convocado por la selección absoluta de Serbia para la ventana FIBA de agosto, donde disputará dos encuentros de clasificación para el Mundial de Catar del 2027.

El 28 de agosto, en Belgrado, jugará ante Islandia, mientras que el día 31 su selección se desplazará a Pesaro para jugar contra Italia a domicilio. Lukic estará concentrado con Serbia desde el 13 de agosto hasta el 1 de septiembre, por lo que se perderá los primeros días de la pretemporada del primer equipo. La lista, eso sí, todavía no es oficial, por lo que es posible que sea más amplia y que luego haya descartes, así que habrá que ver si Lukic acaba jugando o no.

Tras la primera fase, Serbia parte como tercero de su grupo en este estreno de la segunda, solo por detrás de Turquía y de Italia, con quien jugará un duelo vital. En esta misma ventana, el 28 de agosto, España jugará en el Príncipe Felipe contra Portugal en el que será el debut de Aday Mara con la absoluta. También estará el zaragozano Jaime Pradilla.

Lukic recibe este premio después de haber deslumbrado en el Mundial U17, donde fue una de las grandes estrellas de una selección que se colgó la medalla de plata tras ser batida solo por la todopoderosa Estados Unidos. Promedió en los siete duelos que disputó 16.1 puntos por encuentro y 16.4 de valoración, destacando en el porcentaje de acierto en tiros de campo y firmando un magnífico 41.9% desde la línea de tres.

Solo fue superado, de su equipo, por Nikola Kusturica, quien esta pasada temporada fue rival en el Barça U22, que se marcha a UCLA en la NCAA, el exequipo de Aday Mara, a cambio de 12 millones de dólares por dos temporadas, y que además es un potencial número 1 del Draft según las primeras previsiones.

Su día grande en el Mundial U17 fue en cuartos de final frente a Lituania, cuando anotó 27 puntos, capturó 6 rebotes, dio 4 asistencias, puso 2 tapones y robó 3 balones para una valoración total de 34.

En el Casademont, en la Liga U ha ido de menos a más por su juventud y le benefició la salida de Lucas Langarita, ya que adquirió más galones junto a Savkov. Promedió 9.9 puntos por partido y 10.7 de valoración, mientras que sus topes fueron de 18 puntos ante el Barça y 26 de valoración contra el Gran Canaria,

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Además, pese a su precocidad, esta pasada temporada ya debutó con el primer equipo del Casademont Zaragoza. Primero, en la FIBA Europe Cup el pasado mes de noviembre en la victoria contra el Anorthosis Famagusta en el Príncipe Felipe. Lo hizo con 16 años y 23 días, solo superado por Carlos Alocén y Felipe Minzer. Poco después también debutó en Liga Endesa en la pista del Barça, pero pese a jugar poco más de un minuto logró un 2+1 y 5 de valoración.