El Casademont Zaragoza ficha a Belcim Sahinkanat

El Casademont Zaragoza ha anunciado este domingo la llegada a sus filas de la jugadora turca Belcim Sahinkanat, que se incorpora a la estructura de cantera del club aragonés y hará la pretemporada con el primer equipo. Con 17 años recién cumplidos Belcim Sahinkanat, procedente del Mersin turco, formará parte del equipo júnior de la entidad. "El club sigue apostando de manera firme por el talento joven y de proyección internacional para consolidar su estructura de baloncesto femenino", asegura el Casademont.

La exterior ha disputado el último curso la Segunda División turca con el Mersin BSB Gelisim de la TKBL, donde ha destacado "por su polivalencia en el perímetro, su capacidad para generar ventajas físicas y una madurez en la pista impropia de su edad", señala el propio club.

"Su llegada a Zaragoza responde a la filosofía del club de tutorizar a los mejores talentos del continente, ofreciéndoles un ecosistema competitivo del máximo nivel para acelerar su desarrollo. El principal valor del fichaje radica en su plan de desarrollo mixto. Aunque su licencia federativa pertenecerá al conjunto Júnior de la cantera para competir en los torneos de su categoría, Sahinkanat podría participar de forma regular en los entrenamientos del primer equipo. Esta inmersión permitirá a la jugadora turca absorber la experiencia de referentes de la plantilla como Mariona Ortiz, Laia Flores o Helena Oma, preparándola para dar el salto competitivo en la máxima categoría", añade la entidad aragonesa.

El conjunto de Carlos Cantero ya tiene las doce jugadoras profesionales con las que afrontará el próximo curso, que pueden ser trece en función de lo que ocurra con Vitola en enero una vez que se incorpore Ndour. Con esta nueva incorporación el club no solo refuerza la cantera sino también el trabajo del primer equipo, que este verano va a estar más mermado por la ausencia de las jugadoras que disputan la WNBA y las que participen en el Mundial que tendrá lugar en septiembre.