Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chinos FigueruelasOla de calorSaidu ZaragozaLa OdiseaPiscina estiércolMonegros Desert
instagramlinkedin

CASADEMONT ZARAGOZA

Un verano muy agitado en el Casademont Zaragoza pero sin récord de fichajes

El club aragonés ha acometido siete incorporaciones para su plantilla masculina, sin llegar a los diez de 2023, la cifra más alta hasta la fecha

Imagen de la plantilla del Casademont Zaragoza que comenzó la temporada 2023-24.

Imagen de la plantilla del Casademont Zaragoza que comenzó la temporada 2023-24. / ÁNGEL DE CASTRO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raquel Machín

Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha renovado prácticamente toda su plantilla masculina en el último mes y medio. Solo continúan cuatro jugadores de la temporada pasada y uno de ellos llegó en el tramo final, Gabriel Olaseni, por lo que se reduce a tres la lista de los que repiten campaña: Trae Bell-Haynes, Miguel González y Jaime Fernández.

Gonzalo García de Vitoria tendrá siete caras nuevas con las que empezar a trabajar a partir del 17 de agosto para completar la nómina de once profesionales del primer equipo tras las incorporaciones de Guillem Vives, Sergi García, Nico Brussino, Caleb Homesley, Justin Jaworski, Roberts Blumbergs y Laurynas Birutis. La ficha número doce la ocupará un jugador del equipo U22.

Se trata, por tanto, de un cambio bastante radical, buscado por el club para romper con el pésimo curso anterior y buscar un año de mejores resultados, pero no es el más profundo que ha llevado a cabo Basket Zaragoza 2002 en su historia en la Liga ACB. En 2023 fueron hasta diez los movimiento del verano, algunos de ellos, eso sí, obligados por unas circunstancias muy extraordinarias.

Equipo que comenzó la temporada hace un año.

Equipo que comenzó la temporada hace un año. / ÁLVARO SANCHEZ

Ese verano el cambio sí fue casi absoluto. Solo continuó en la plantilla Santi Yusta, mientras que Javi García regresó de su cesión al Torrelavega y Lucas Langarita pasó a formar parte de la primera plantilla tras haber estado en dinámica del primer equipo pero con ficha del filial. No era esa la idea inicial porque también iba a continuar Stefan Jovic, pero el Valencia pagó su cláusula antes de comenzar la temporada y de que el serbio pudiera regresar a Zaragoza tras el Mundial. Tampoco volvió Borisa Simanic, que perdió un riñón durante el campeonato.

Estas circunstancias obligaron a ampliar la nómina de fichajes y el club tuvo que moverse en el mercado a última hora. Andrea Cinciarini llegó para suplir a Jovic en la dirección de juego y acompañar a un recién aterrizado Trae Bell-Haynes. Por fuera llegaron Mark Smith, Obi Emegano y Miguel González para hacer compañía a Yusta.

Jahlil Okafor posa, balón en mano, en la entrada del Pabellón Príncipe Felipe tras un entrenamiento del Casademont.

Jahlil Okafor posa, balón en mano, en la entrada del Pabellón Príncipe Felipe tras un entrenamiento del Casademont. / Andreea Vornicu

Por dentro Tomasz Gielo fue el elegido para suplir la baja de Simanic a última hora, mientras que en verano el club se había hecho con los servicios de Sulejmanovic, Kravic y Okafor y a última hora llegó también Mitchell Watt. Tanto cambio no impidió que durante el curso hubiera más movimientos y se incorporaran hasta cinco jugadores más: Thad McFadden Yoanki Mencía, Rati Andronikashvili, Finn Delany y Dídac Cuevas.

Esas diez incorporaciones antes de comenzar la temporada suponen un récord desde que el Casademont Zaragoza lleva compitiendo de manera ininterrumpida en la ACB, 2010. Y todavía hay tres veranos aún más agitados que el actual: en 2021 y 2017 hubo nueve fichajes y en 2018 se llegó hasta los ocho. Siete, como ahora, se han incorporado en más ocasiones, en 2010, 2014 y 2015.

PRESENTACION DE GABRIEL OLASENI NUEVO JUGADOR DEL CASADEMONT ZARAGOZA

Presentación de Gabriel Olaseni hace unos meses. / Miguel Ángel Gracia / EPA

En el lado opuesto, el periodo estival con menos incorporaciones fue el de 2020, cuando solo se incorporaron dos caras nuevas, Sulaimon y Konate, y se mantuvieron hasta diez jugadores de la plantilla anterior. Esta fórmula tampoco funcionó y durante la temporada hubo seis cambios en el equipo, llegando con la competición empezada Jason Thompson, Luka Rupnik, TJ Bray, Elias Harris, Aleix Font y Jacob Wiley.

El verano pasado fueron siete los jugadores que continuaron y cinco los fichajes estivales. En el primer grupo estaban Yusta, Bell-Haynes, Miguel González, Marco Spissu, Lucas Langarita, Bojan Dubljevic y Joaquín Rodríguez, mientras que el segundo lo conformaron DJ Stephens, Devin Robinson, Joel Soriano, Erik Stevenson y Sadik Kabaca, que no llegó a debutar tras lesionarse en un dedo antes de empezar a jugar. Durante el curso acabaron llegando Koumadje, Wrught-Foreman, Washington, Richardson y Gabriel Olaseni.

Noticias relacionadas y más

Guillem Vives, con la camiseta del Joventut

Guillem Vives, con la camiseta del Joventut / Javier Borrego / AFP7 / Europa P

Ha habido más casos a lo largo de la historia de jugadores fichados en verano que no comenzaron la temporada. Sucedió con Daniel Clark en 2012, descartado por lesión, con Veremeenko un año más tarde al pagar su cláusula para marcharse al Banvit, igual que hizo Larentzakis en 2016 para irse al AEK, con Torian Graham en 2017 por no dar el nivel, Heiko Schaffartzik por lesión en 2018, Leo Meindl y Jordan Morgan rescindieron antes de llegar en 2023 y Arnau Parrado, por lesión, en 2024.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Entrevista con Pedro Llompart: 'Nos falta un pívot y algunos fichajes los hemos descartado porque en las entrevistas mostraron dudas
  2. Entrevista con Pedro Llompart sobre el Casademont femenino: 'Cuando lo haces muy bien vienen peces más grandes a comer
  3. Casademont Zaragoza y Valencia Basket vuelven a estar en 'el club de las 12 fichas', al que se une Movistar Estudiantes
  4. El Casademont Zaragoza ficha a Belcim Sahinkanat
  5. Se avecina un bombardeo en el Casademont Zaragoza
  6. El Casademont Zaragoza ficha a Lluc Pluvinet
  7. Pedro Llompart, sobre el conflicto entre el Casademont Zaragoza y Aday Mara: 'Consideramos que tenemos que recibir una cuantía económica
  8. Laurynas Birutis, un pívot de Euroliga para cerrar la plantilla del Casademont Zaragoza

Un verano muy agitado en el Casademont Zaragoza pero sin récord de fichajes

Un verano muy agitado en el Casademont Zaragoza pero sin récord de fichajes

El Casademont hace los deberes y deja ambas plantillas cerradas a dos meses del arranque de sus respectivas competiciones

El Casademont hace los deberes y deja ambas plantillas cerradas a dos meses del arranque de sus respectivas competiciones

El Casademont Zaragoza ficha a Belcim Sahinkanat

El Casademont Zaragoza ficha a Belcim Sahinkanat

Casademont Zaragoza y Valencia Basket vuelven a estar en 'el club de las 12 fichas', al que se une Movistar Estudiantes

Casademont Zaragoza y Valencia Basket vuelven a estar en 'el club de las 12 fichas', al que se une Movistar Estudiantes

Matija Lukic, jugador del Casademont Zaragoza de solo 16 años, convocado con la selección absoluta de Serbia

Matija Lukic, jugador del Casademont Zaragoza de solo 16 años, convocado con la selección absoluta de Serbia

Las jugadoras del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz y Nerea Hermosa, entre las 21 convocadas para la preparación de la Copa del Mundo

Las jugadoras del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz y Nerea Hermosa, entre las 21 convocadas para la preparación de la Copa del Mundo

El Casademont Zaragoza estrenará el nuevo pabellón de Binéfar en un amistoso ante el Ilerna Lleida

El Casademont Zaragoza estrenará el nuevo pabellón de Binéfar en un amistoso ante el Ilerna Lleida

Primeras palabras de Laurynas Birutis como nuevo jugador del Casademont Zaragoza: "Nos vemos pronto"

Tracking Pixel Contents