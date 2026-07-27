Un verano muy agitado en el Casademont Zaragoza pero sin récord de fichajes

El Casademont Zaragoza ha renovado prácticamente toda su plantilla masculina en el último mes y medio. Solo continúan cuatro jugadores de la temporada pasada y uno de ellos llegó en el tramo final, Gabriel Olaseni, por lo que se reduce a tres la lista de los que repiten campaña: Trae Bell-Haynes, Miguel González y Jaime Fernández.

Gonzalo García de Vitoria tendrá siete caras nuevas con las que empezar a trabajar a partir del 17 de agosto para completar la nómina de once profesionales del primer equipo tras las incorporaciones de Guillem Vives, Sergi García, Nico Brussino, Caleb Homesley, Justin Jaworski, Roberts Blumbergs y Laurynas Birutis. La ficha número doce la ocupará un jugador del equipo U22.

Se trata, por tanto, de un cambio bastante radical, buscado por el club para romper con el pésimo curso anterior y buscar un año de mejores resultados, pero no es el más profundo que ha llevado a cabo Basket Zaragoza 2002 en su historia en la Liga ACB. En 2023 fueron hasta diez los movimiento del verano, algunos de ellos, eso sí, obligados por unas circunstancias muy extraordinarias.

Equipo que comenzó la temporada hace un año. / ÁLVARO SANCHEZ

Ese verano el cambio sí fue casi absoluto. Solo continuó en la plantilla Santi Yusta, mientras que Javi García regresó de su cesión al Torrelavega y Lucas Langarita pasó a formar parte de la primera plantilla tras haber estado en dinámica del primer equipo pero con ficha del filial. No era esa la idea inicial porque también iba a continuar Stefan Jovic, pero el Valencia pagó su cláusula antes de comenzar la temporada y de que el serbio pudiera regresar a Zaragoza tras el Mundial. Tampoco volvió Borisa Simanic, que perdió un riñón durante el campeonato.

Estas circunstancias obligaron a ampliar la nómina de fichajes y el club tuvo que moverse en el mercado a última hora. Andrea Cinciarini llegó para suplir a Jovic en la dirección de juego y acompañar a un recién aterrizado Trae Bell-Haynes. Por fuera llegaron Mark Smith, Obi Emegano y Miguel González para hacer compañía a Yusta.

Jahlil Okafor posa, balón en mano, en la entrada del Pabellón Príncipe Felipe tras un entrenamiento del Casademont. / Andreea Vornicu

Por dentro Tomasz Gielo fue el elegido para suplir la baja de Simanic a última hora, mientras que en verano el club se había hecho con los servicios de Sulejmanovic, Kravic y Okafor y a última hora llegó también Mitchell Watt. Tanto cambio no impidió que durante el curso hubiera más movimientos y se incorporaran hasta cinco jugadores más: Thad McFadden Yoanki Mencía, Rati Andronikashvili, Finn Delany y Dídac Cuevas.

Esas diez incorporaciones antes de comenzar la temporada suponen un récord desde que el Casademont Zaragoza lleva compitiendo de manera ininterrumpida en la ACB, 2010. Y todavía hay tres veranos aún más agitados que el actual: en 2021 y 2017 hubo nueve fichajes y en 2018 se llegó hasta los ocho. Siete, como ahora, se han incorporado en más ocasiones, en 2010, 2014 y 2015.

Presentación de Gabriel Olaseni hace unos meses. / Miguel Ángel Gracia / EPA

En el lado opuesto, el periodo estival con menos incorporaciones fue el de 2020, cuando solo se incorporaron dos caras nuevas, Sulaimon y Konate, y se mantuvieron hasta diez jugadores de la plantilla anterior. Esta fórmula tampoco funcionó y durante la temporada hubo seis cambios en el equipo, llegando con la competición empezada Jason Thompson, Luka Rupnik, TJ Bray, Elias Harris, Aleix Font y Jacob Wiley.

El verano pasado fueron siete los jugadores que continuaron y cinco los fichajes estivales. En el primer grupo estaban Yusta, Bell-Haynes, Miguel González, Marco Spissu, Lucas Langarita, Bojan Dubljevic y Joaquín Rodríguez, mientras que el segundo lo conformaron DJ Stephens, Devin Robinson, Joel Soriano, Erik Stevenson y Sadik Kabaca, que no llegó a debutar tras lesionarse en un dedo antes de empezar a jugar. Durante el curso acabaron llegando Koumadje, Wrught-Foreman, Washington, Richardson y Gabriel Olaseni.

Guillem Vives, con la camiseta del Joventut / Javier Borrego / AFP7 / Europa P

Ha habido más casos a lo largo de la historia de jugadores fichados en verano que no comenzaron la temporada. Sucedió con Daniel Clark en 2012, descartado por lesión, con Veremeenko un año más tarde al pagar su cláusula para marcharse al Banvit, igual que hizo Larentzakis en 2016 para irse al AEK, con Torian Graham en 2017 por no dar el nivel, Heiko Schaffartzik por lesión en 2018, Leo Meindl y Jordan Morgan rescindieron antes de llegar en 2023 y Arnau Parrado, por lesión, en 2024.