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Un cuestionado exjugador del Casademont Zaragoza será rival de los aragoneses en la ACB

Joel Soriano, tras su decepcionante paso por el Príncipe Felipe, ficha por el Monbus Obradoiro

Ramírez, dando instrucciones a Joel Soriano durante un duelo europeo

Ramírez, dando instrucciones a Joel Soriano durante un duelo europeo / FIBA

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

No salieron bien las cosas entre el Casademont Zaragoza y Joel Soriano la campaña pasada. El paso del dominicano por la capital aragonesa fue decepcionante y su rendimiento fue muy cuestionado. Tanto es así que ambas partes acordaron romper el vínculo que les unía en forma de cesión y separar sus caminos mucho antes de lo esperado.

No obstante, el pívot intentará resarcirse este nuevo curso y hay un equipo en la ACB que le va a dar la oportunidad de ganarse un sitio en la Liga Endesa. Soriano ha fichado por el Monbus Obradorio, recién ascendido a la élite española. Por tanto, el Casademont Zaragoza y el dominicano se verán las caras al menos en dos ocasiones durante la próxima campaña.

Joel Soriano llegó cedido por el Valencia Basket, donde dejó una buena impresión en los partidos que disputó el curso pasado. Sin embargo, a Zaragoza llegó fuera de forma y no llegó a ofrecer en ningún momento el rendimiento esperado. De hecho, su salida iba a producirse a finales de diciembre, cuando dejó de aparecer en un par de convocatorias tras la llegada de Koumadje y su adiós solo estaba pendiente de que el Valencia le encontrara un nuevo destino, pero las lesiones primero del chadiano y después de Dubljevic prolongaron su estancia en la capital aragonesa unas semanas más.

Soriano participó en 16 partidos de la Liga ACB con un promedio de 7,6 puntos y 3,5 rebotes para 6,8 de valoración en 14 minutos de juego. En la FIBA Europe Cup disputó 9 partidos con 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 5,9 créditos de media. El pívot terminó la temporada en el Ratiopharm Ulm de la Bundesliga alemana.

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Durante este verano, el jugador interior está disputando la Liga de su país natal, República Dominicana, donde, jugando para los Santeros de Aguada, ha dejado actuaciones muy destacadas.

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