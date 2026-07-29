La jugadora del Casademont Ornella Bankolé, de nuevo sin minutos en la WNBA en la última derrota de Toronto Tempo

Otra noche sin disputar un solo minuto para la jugadora del Casademont Zaragoza Ornella Bankolé en la WNBA. La alero francesa no llegó a saltar al parqué del Target Center en el último encuentro de las Toronto Tempo ante Minnesota Lynx, un duelo de alto ritmo ofensivo que terminó decantándose para las locales por 100-93. A pesar de formar parte de la citación para el choque disputado este miércoles, la exterior francesa no contó con minutos por decisión técnica. Bankolé, que extendió su contrato de desarrollo de 15 días que le vinculaba con la entidad canadinse hasta el 13 de julio, tan solo ha disputado dos, de los ocho posibles, partidos en su aventura estadounidense.

En total 10 minutos de juego, repartidos entre los 8' de su debut frente a las Dallas Wings y 2' en el derbi descafeinado' ante su compañera en Zaragoza Nadia Fingall. El régimen de su contrato de desarrollo permite a las de Toronto incluir a la alero en un máximo de 12 convocatorias. El hecho de que no entre en cancha no es relevante; si figura en la lista activa para el partido, cuenta como una activación.

Este ha sido el primer partido en el que ha figurado en lista activa sin salir a cancha, en el resto, estuvo fuera de la convocatoria. A efectos prácticos, Toronto Tempo ha realizado tres activaciones (los dos partidos que sí disputó y esta última convocatoria sin minutos), por lo que restan todavía 9 convocatorias disponibles en temporada regular (el contrato de desarrollo no permite a estas jugadoras disputar el playoff, a no ser que haya un cambio de régimen en la vinculación contractual).

Aun con todo, el contrato de desarrollo permite a Bankolé realizar todas las sesiones de entrenamiento y viajar en todos los desplazamientos, aunque luego finalmente no sea convocada para no perder activaciones. Todo esto supondrá un valioso bagaje para la alero del Casademont, antes de su regreso a Zaragoza tras haber renovado con la entidad rojilla.