La pívot del Casademont Zaragoza Nadia Fingall se queda sin minutos en el tropiezo de Golden State Valkyries

La jugadora de Casademont Zaragoza, Nadia Fingall, vio desde el banquillo, de la misma manera que Orenlla Bankolé en la madrugada de ayer, el apretado desenlace del encuentro disputado esta madrugada en la WNBA. La pívot norteamericana no contó con minutos en la derrota por la mínima de Golden State Valkyries frente a Phoenix Mercury (89-91), en un partido vibrante que no se resolvió hasta las últimas posesiones.

El técnico del conjunto californiano optó por reducir la rotación interior en un choque de alto ritmo anotador. A pesar de estar disponible, Fingall no llegó a saltar a la cancha en un enfrentamiento donde Phoenix ajustó mejor sus bazas en los minutos finales para llevarse la victoria, después de remontar una desventaja de 13 puntos.

Para la interior estadounidense, que afronta su periplo estival en la liga profesional norteamericana antes de reincorporarse a la disciplina aragonesa, la falta de minutos supone un pequeño frenazo en su rodaje, en un partido donde la exigencia física y el desacierto defensivo local terminaron decantando la balanza para Mercury.

Bagaje para el Casademont Zaragoza

La pívot es una de las piezas angulares en el esquema de Casademont Zaragoza para la Liga Femenina Endesa y las competiciones europeas, por lo que sus actuaciones, su estado físico y su carga de minutos en Estados Unidos son seguidos de cerca desde la capital aragonesa.

Nadia Fingall, durante una rueda de prensa / Jaime Galindo

Pese a no haber participado en esta jornada, la interior sigue ganando experiencia en el baloncesto de máximo nivel mundial. El cuerpo técnico del club zaragozano confía en que esta experiencia en las Valkyries le permita regresar con un ritmo competitivo idóneo para liderar la pintura en el Felipe Princep la próxima temporada.

Las dos próximas citas serán especiales para el Casademont Zaragoza, dado que tendrá lugar por partida doble el derbi rojillo en la WNBA entre las Golden State Valkyries de Nadia Fingall y las Toronto Tempo de Ornella Bankolé en el Chase Center (San Francisco) el 3 de agosto a las 2:30 horas y el 5, a las 4:00 h. (horario peninsular). Sus respectivos equipos ya se vieron las caras hace unas semanas en un partido en el que la pívot estadounidense no jugó y la alero francesa disputó dos minutos sin ninguna acción destacada.