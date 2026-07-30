La 'Marea Roja' desata la pasión: Casademont Zaragoza supera los 8.300 abonados en un julio histórico

La masa social del Casademont Zaragoza sigue en auge. Así, lo ha definido la entidad rojilla en un comunicado: "El proyecto deportivo y social del club sigue consolidándose". El club aragonés ha hecho público que, en el año en el que se celebra el 25º aniversario, desde que el pasado 10 de junio se presentara oficialmente la campaña de abonados ya se ha superado la barrera de los 8.300, los 8.304 es la cifra exacta de fieles.

Antes de concluir julio, 1.000 nuevos seguidores se han sumado a la Marea Roja en menos de 2 meses. "Esta espectacular cifra confirma la fidelidad absoluta de nuestros aficionados y el tremendo impacto que genera ver competir a los dos equipos principales en la élite del baloncesto internacional", asegura el Casademont.

Aspecto de las gradas del Príncipe Felipe durante las semifinales ante el Girona / Casademont Zaragoza

El Abono Club roza la frontera de los 7.000 asientos

El apoyo del público en el Pabellón Príncipe Felipe se reparte a través de las dos modalidades ofrecidas por la entidad rojilla: por un lado, el Abono Club registra un total de 6.990 abonados, quedándose a un paso de rebasar el umbral de las 7.000 localidades reservadas, mientras que el Abono Femenino mantiene un respaldo constante para la sección femenina con 1.314 abonados inscritos.

Cómo abonarse para la nueva temporada

"El club mantiene el objetivo de convertir una campaña más el Príncipe Felipe en un pabellón inexpugnable donde la grada sea, una temporada más, ese apoyo imprescindible. Las personas interesadas en sumarse a la Marea Roja del Casademont Zaragoza pueden formalizar su abono de forma presencial en las oficinas del club (de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas) o de manera telemática a través de la tienda online en la web oficial.