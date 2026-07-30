Baloncesto
El Casademont Zaragoza U22 anuncia las bajas de Pedro Campo, Limamoulaye Faye y Aleksandr Savkov
El club rojillo remodela su proyecto de categoría U22 tras finalizar en cuarta posición la Final a Seis de la competición
El filial del Casademont Zaragoza comienza a dar forma a su plantilla de cara a la próxima temporada con las primeras salidas confirmadas. Tras incorporar a Óscar de Paula como entrenador para la próxima campaña, la entidad aragonesa ha anunciado que Pedro Campo, Limamoulaye Faye y Aleksandr Savkov no seguirán en la disciplina del equipo de Liga U22.
Un canterano y dos piezas clave
La marcha de Pedro Campo supone el punto y final a una etapa de ocho temporadas vistiendo la camiseta de Casademont Zaragoza. El canterano rojillo, formado en las categorías inferiores del club, disputó la pasada campaña un total de 8 encuentros con el equipo de Liga U, registrando unos promedios de 2,4 puntos, 1,6 rebotes y 3,6 de valoración por choque, lastrado por varias lesiones a lo largo de toda la campaña que no dejaron que desarrollara todo su potencial.
Por su parte, Limamoulaye Faye se despide de la capital aragonesa tras un año en la estructura rojilla. El pívot llegó el pasado verano procedente del Clavijo de Segunda FEB y se consolidó en la rotación disputando 26 partidos, en los que firmó unas medias de 10,2 puntos, 3,8 rebotes y 10,4 de valoración.
El trío de bajas lo completa Aleksandr Savkov, quien también aterrizó procedente del Clavijo. El jugador ruso firmó un rendimiento destacado en Liga U con 28 encuentros y unos promedios de 12,9 puntos, 5,9 rebotes y 14,2 de valoración. Además, su progresión le llevó a entrar en la dinámica del primer equipo y a debutar en competición internacional durante el choque de la FIBA Europe Cup frente al Anorthosis Famagusta.
Los tres jugadores concluyen así su etapa en el club tras un curso en el que contribuyeron a alcanzar la Final a Seis, donde el conjunto zaragozano finalizó en cuarta posición. A través de un comunicado oficial, el Casademont Zaragoza ha querido agradecer públicamente "el trabajo, la profesionalidad y el compromiso mostrados por Campo, Faye y Savkov durante su estancia en la entidad, y les desea la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales".
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