El exjugador del Casademont Zaragoza de la pasada temporada que ha anunciado su retirada

Solo estuvo un mes en Zaragoza, de enero a febrero de este mismo año, como refuerzo de lujo para el Casademont después de una década en la NBA, y finalmente Josh Richardson ha decidido dejar la práctica activa del baloncesto a los 32 años.

"Siempre di lo mejor de mí, por eso puedo decir esto sin arrepentimiento. Estoy agradecido de haber podido amar este deporte y de que él me haya correspondido con tanto cariño. Nunca me lo dieron fácil en mi carrera, y desde el instituto, la universidad y el profesionalismo, trabajé duro cada día con humildad para ser lo mejor que pudiera ser. A todos mis fans, entrenadores y compañeros de equipo, espero haberles dejado una buena impresión y una visión positiva de mí", ha señalado el jugador en su mensaje de despedida.

Richardson disputó más de 550 partidos en la NBA en diferentes franquicias desde que fue drafteado por los Miami Heat en 2015. Una carrera sólida que le permitió ingresar 62,9 millones de dólares. Richardson llegó a Zaragoza en enero por los problemas deportivos del equipo y tras casi un año de inactividad debido a una bursitis en su talón de Aquiles del que, a priori, ya estaba recuperado.

No obstante, el exterior firmó un contrato de prueba de diez días, después se le amplió pero en febrero salió del equipo, que no había arreglado sus problemas, al contrario, iba de mal en peor. En Zaragoza jugó solo tres partidos de Liga ACB, promediando 6,7 puntos, 1,7 rebotes y 1 asistencia para 2 créditos de valoración en casi 18 minutos de media.