El CBZ cierra su plantilla con sello Casademont: Alejandro Sistac y Aitor Etxeguren completan un róster muy zaragozano

El Club Baloncesto Zaragoza (CBZ) ya tiene configurado el bloque con el que saltará a la pista la próxima temporada. La entidad aragonesa ha dado por cerrada su plantilla con la incorporación de dos piezas con pasado rojillo: el pívot Aitor Etxeguren y el escolta Alejandro Sistac, ambos formados en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza.

Con estos dos movimientos, el cuerpo técnico apuntala el equipo con garantías. Aitor Etxeguren aporta físico, experiencia y talento nacional al juego interior. El ala-pívot bilbaíno, captado por el Casademont Zaragoza a sus 16 años, es campeón del Europeo U20, ascendió con el Obradoiro a ACB. Y debutó con el primer equipo zaragozano en ACB y FIBA Eurocup.

Por su parte, Alejandro Sistac es un enérgico escolta de 23 años, que el CBZ describe con términos como progresión, talento, ambición y luchador inncansable. Se trata de uno de los cinco zaragozanos que defenderán la camiseta del CBZ en la próxima campaña, de la que ya se conoce el calendario.

Apuesta por la tierra

La llegada de Sistac no es un movimiento aislado, sino el broche a una apuesta decidida por el producto local. Con su fichaje, la plantilla del CBZ contará esta temporada con hasta cinco jugadores nacidos en Zaragoza, lo que convierte al vestuario en un auténtico escaparate del talento de la capital aragonesa.

Alejandro Sistac, junto a Gonzalo Rodríguez, la otra incorporación zaragozana, se suma los nombres de Daniel Arjol, Pablo Aso y Dani Muñoz, tres maños que volverán a vestir la camiseta del CBZ, esta vez a las órdenes de Eloy Ramírez. Una nómina de zaragozanos con formación de primer nivel, experiencia en la categoría e incluso minutos en la máxima élite del baloncesto nacional.

Con esta sólida base local y el refuerzo de Etxeguren, el CBZ se presenta al curso con un grupo joven, competitivo y con una identidad aragonesa muy definida para enganchar a la afición desde la primera jornada.