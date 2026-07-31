El verano más tranquilo en el Casademont Zaragoza femenino

Ha sido un verano tranquilo en el Casademont Zaragoza femenino. Las salidas han sido mínimas, Leite, Pueyo, Mawuli y Gueye, y la continuidad, máxima. Hasta ocho jugadoras seguirán defendiendo la camiseta aragonesa la próxima temporada, la cantidad más alta desde que el club tiene equipo femenino, 2020, apostando así por un modelo que ha funcionado y ha llevado al Casademont Zaragoza entre los mejores de Europa.

La continuidad también fue la apuesta hace un año, cuando hasta siete jugadoras continuaron en el equipo y fueron cinco los refuerzos que llegaron en verano. Pero no fue la tónica habitual en los primeros años. En 2020, por mera cuestión de tiempos, el club tuvo que configurar una plantilla nueva en pocos meses tras hacerse cargo de la plaza del Stadium Casablanca en la Liga Femenina Endesa.

Ese primer curso en la élite el Casademont Zaragoza sufrió pero se mantuvo en la categoría y, en 2021, la revolución fue total. Solo quedaron de la primera plantilla Anna Cruz, Zoe Hernández y Aminata Sangaré, estas dos últimas con un papel menor, y la entidad acometió hasta nueve fichajes. Diez si se cuenta el banquillo, pues fue el momento de la llegada de Carlos Cantero para relevar a Carlos Iglesias, que se había hecho cargo del equipo el primer curso.

En 2022, más de lo mismo. Solo fueron tres las jugadoras que permanecieron en el equipo, Vega Gimeno, Lara González y Merritt Hempe, aunque la pívot se marchó al Praga en Octubre. En verano llegaron hasta ocho jugadoras nuevas, a las que se sumaron dos más durante la temporada.

En 2023, ya con la primera Copa en las vitrinas, el club conservó a la mitad de la plantilla, cinco jugadoras, e incorporó a seis más otras dos durante la campaña por diferentes motivos. Cifras parecidas que en 2024, cuando también continuaron cinco jugadoras y legaron siete más tres refuerzos con el curso empezado.

Hace un año la continuidad también fue muy alta, ya que fueron siete las jugadoras que permanecieron en el equipo: Mariona, Laia Flores, Helena Pueyo, Helena Oma, Nerea Hermosa, Stephanie Mawuli, Merritt Hempe más el caso especial de Dalma Czukor, que finalmente no regresó al equipo tras su baja por maternidad. Llegaron Carla Leite, Ornella Bankolé, Nadie Fingall, Veronika Vorackova y Aminata Gueye.

Este verano son hasta ocho las que se quedan: Mariona Ortiz, Helena Oma, Laia Flores, Veronika Vorackova, Ornella Bankolé, Nerea Hermosa y Merritt Hempe. Y son cinco los fichajes, aunque con una particularidad. El Casademont ha incorporado a Carla Brito, Aisha Sheppard, Yarden Garzon, Astou Ndour, que llegará en enero de 2027, y Kristine Vitola, que tiene una cláusula de salida ejecutable en ese momento.