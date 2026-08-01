La aragonesa Claudia Lostal, operada de la rodilla

La zaragozana Claudia Lostal debería haber sido uno de los pilares de la selección U17 en el Mundial de la categoría, pero la jugadora del Valencia Basket sufrió una lesión al inicio de la concentración que le hizo perderse la cita y en la jornada de este viernes fue operada de la rodilla, iniciando así su proceso de recuperación. Lostal formaba parte de la cantera del Casademont Zaragoza, pero hace un año decidió cambiar de aires y se marchó al Valencia, donde se integró asimismo en la estructura de base.

El próximo curso formará parte de la plantilla del equipo taronja en la LF Challenge, la segunda categoría nacional, aunque ahora está por ver cuándo podrá regresar a las pistas. "Nuestra jugadora Claudia Lostal inicia su recuperación tras ser operada de la rodilla. ¡Hoy queda un día menos para volver a verte disfrutar en la pista, Claudia!", escribió el club en las redes sociales.

Lostal ha sido una habitual en las categorías inferiores de la selección española, disputando los Europeos U16 de 2024 y 2025. Este verano le tocaba dar el salto al Mundial U17, pero una inoportuna lesión le dejó fuera del equipo que acabó colgándose la medalla de plata tras caer en una ajustada final frente a Estados Unidos.

La baja jugadora zaragozana, que iba a ser la capitana, supuso un duro golpe para el equipo porque "era por supuesto importante en pista, pero sobre todo era importante a nivel de vestuario y relaciones internas del equipo", tal y como explicó en este diario Jotacé Marcos, también aragonés y técnico ayudante en la selección U17.