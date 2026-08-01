Puerta de embarque del Príncipe Felipe: los nuevos destinos de las salidas del Casademont Zaragoza
De la WNBA a la Euroliga y la LF Endesa: estos son los equipos de quienes abandonan las plantillas masculina y femenina rojillas tras un intenso mercado estival
La megafonía del Pabellón Príncipe Felipe despide un verano de movimiento constante en los pasillos de la terminal rojilla. El Casademont Zaragoza afronta una reestructuración profunda, ya culminada un mes antes de que empiecen sendas pretemporadas, tras las salidas durante este mercado estival de 2026 en sus dos secciones profesionales, especialmente en el vestuario masculino. Entre billetes hacia la máxima élite europea, cruces directos en LF Endesa, un regreso a la WNBA, emotivos adioses a las pistas y futuros inciertos todavía por desvelar, las plantillas masculina y femenina dibujan su mapa de salidas.
La marcha del capitán
El verano en la plantilla masculina ha estado marcado por la salida del capitán cuyo rendimiento en Zaragoza no ha pasado desapercibido para los grandes del continente. Santi Yusta dió el salto a la Euroliga de la mano del Anadolu Efes turco tras consolidarse como una de las piezas nacionales más codiciadas del mercado. Por su parte, el uruguayo Joaquín Rodríguez continuará en España vistiendo la camiseta del Dreamland Gran Canaria en Primera FEB.
Mientras tanto, Bojan Dubljević y Josh Richardson han decidido poner punto final a sus carreras profesionales tras su paso por la capital aragonesa. A nivel internacional, Marco Spissu, autor de la canasta de la salvación y del año, aterriza en Nápoles e Isaiah Washington ha fichado por el Göztepe Basketbol de la segunda división turca (TBL). A su vez, cuatro jugadores todavían no conocen su destino: Justin Wright-Foreman, DJ Stephens, Khalifa Koumadje y Devin Robinson. Además de Nate Watson, que si bien estuvo cedido la pasada campaña en el Panionios griego, seguía perteneciendo a Casademont hasta este verano.
2 salidas internacionales y 2 domésticas
El proyecto femenino del Casademont Zaragoza vuelve a demostrar su capacidad para servir de trampolín hacia la élite mundial del baloncesto femenino. Un ejemplo es Carla Leite, que rescindió su contrato con la entidad rojilla antes de terminar la temporada para incorporarse a la dinámica de Portland Fire desde los 'training camps'. Queda por conocer qué hará la base francesa durante la temporada de invierno. En el ámbito continental, la pívot Aminata Gueye formará parte de un gigante europeo como el USK Praga. Por lo que se verá las caras con su exequipo en Euroliga.
Competencia directa en LF Endesa
Dentro del panorama nacional, el vestuario aragonés pierde a dos piezas que pasan a reforzar a rivales directos en la competición doméstica: Stephanie Mawuli pone rumbo al Meins Avenida, mientras que la joven perla Helena Pueyo ha firmado por el Valencia Basket, siguiendo los pasos de Fiebich.
Un trampolín al baloncesto internacional
El balance de salidas evidencia que el Casademont Zaragoza se ha afianzado como un escaparate de primer nivel para el baloncesto internacional. La marcha de estas piezas en ambos vestuarios ha obligado a la dirección deportiva a darle continuidad de un proyecto que aspira a todo, si bien con los ajustes pertinentes tras las 4 bajas, en el caso femenino, para ser uno de los tres clubes que copan las doce plazas disponibles con jugadoras profesionales, y a realizar una reestructuración más profunda, en el caso de los chicos, con el objetivo de que la pesadilla del descenso de la pasada campaña quede en un anecdótico mal sueño. Con las maletas ya hechas y las tarjetas de embarque entregadas para quienes se van, la afición del Pabellón Príncipe Felipe ya conoce los nuevos rostros que aterrizarán para tomar el testigo de cara al curso que está a punto de arrancar: el 17 de agosto iniciará la pretemporada la sección masculina y el 24, será el turno la femenina.
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