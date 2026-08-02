Aday Mara prepara su asalto a la NBA en Tenerife con una reputada preparadora física de Oklahoma

La vida le ha cambiado mucho a Aday Mara, y más que le va a cambiar, pero el aragonés sigue manteniendo de momento las costumbres que ha tenido durante toda su infancia y adolescencia. El pívot, campeón de la prestigiosa NCAA con Michigan, está pasando unas semanas en Tenerife durante sus vacaciones veraniegas.

Así lo ha hecho Mara siempre que sus compromisos profesionales se lo han permitido. El aragonés suele pasar una buena parte de la época estival en la tierra de su madre, 'Geli', y así lo está haciendo también 2026. Allí está preparándose para cumplir el sueño de su vida, debutar en la NBA. Un estreno que ya parece que nada lo va a impedir tras haber sido drafteado en la posición número 12 por los Oklahoma City Thunder.

Con la franquicia estadounidense ha tenido ya el aragonés su primera toma de contacto el aragonés jugando la Summer League de la NBA. Aunque en poco se parecerá esa Liga de Verano a lo que se encontrará Aday en América a partir del 20 de octubre, fecha en la que comenzará la fase regular.

Con el objetivo de llegar al 100% a su temporada rookie , el zaragozano está contando con la ayuda en Tenerife de Maral Javadifar, una preparadora física y especialista en rehabilitación que está muy pendiente de Mara. Javadifar es una reputada especialista en el deporte estadounidense y, aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera centrada en el fútbol americano, ahora ha fichado por Oklahoma City y está siendo la encargada de trabajar con el prometedor gigante aragonés.