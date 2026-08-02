El Casademont Zaragoza ficha al hermano pequeño de Matija Lukic

Matija Lukic ha sido uno de los nombres más destacados entre las promesas que deslumbran todos los veranos en las competiciones internacionales de categorías inferiores. El jugador del Casademont Zaragoza brilló con Serbia en el Mundial U18. Su selección se tuvo que conformar con la plata tras no poder en la final con la poderosa Estados Unidos, pero el talentoso joven demostró que está para seguir contando con oportunidades en el primer equipo.

No estará solo la próxima temporada en la capital aragonesa porque el club aragonés ha fichado a su hermano, Fedor Lukic, para la cantera. Así lo ha anunciado la agencia de representación Romaior, con la que también está Matija Lukic, en sus redes sociales. "Nos enorgullece anunciar el fichaje de Fedor Lukic, una joven promesa con mucho talento que acaba de firmar con el Casademont Zaragoza. Su ética de trabajo, competitividad y potencial lo convierten en uno de los jugadores de su generación a los que habrá que seguir de cerca. Estamos encantados de formar parte de su trayectoria y esperamos poder apoyar su desarrollo en cada paso del camino", explica la agencia.

Fedor Lukic tiene ahora mismo 13 años y, como su hermano mayor, también ha sido convocado ya para las categorías inferiores de Serbia. Los dos nacieron en Países Bajos, pero ambos han decidido representar a la selección del país balcánico.